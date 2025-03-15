新北寵物AI大健走3/29見 即起免費報名

新北市政府動物保護防疫處與中獸醫藥學會合作，將在3月29日於淡水金色水岸步道舉辦「寵物AI大健走-新北認養萬金禮」活動。（圖由新北市動保處提供）

2025/03/15 13:40

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市政府動物保護防疫處與中獸醫藥學會合作，將在3月29日於淡水金色水岸步道舉辦「寵物AI大健走-新北認養萬金禮」活動，動保處長楊淑方表示，現場有寵物用品市集、義診與義剪服務及闖關遊戲，將贈出15萬元新北幣給參與者，早鳥報名將再享有好禮免費拿。

動保處表示，健走活動為3月29日上午9點至下午5點，於淡水區金色水岸步道舉行，民眾可攜帶寵物健走闖關，闖關完成可獲得500元新北幣或等值好禮，當天成功犬貓認養送900元新北幣，免費提供狂犬病疫苗施打，施打就送200元新北幣，也提供免費犬貓晶片植入、專業分科動物義診、義剪，並有多攤寵物市集。

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動保處指出，現場將邀請「銀駒奔騰」騎警隊、海巡署海巡偵搜犬區隊、陪伴犬協會等多個單位參與，活動結合AI科技，提供多元化服務與產品；今年市府推出認養毛寶貝萬金禮，凡在活動現場認養成功，或在今年認養動物之家的收容犬貓，都將獲得「萬金禮」，包括領養補助、寵物食品、醫療保健等一系列精美禮品。

動保處補充，活動報名請洽動保處粉專或活動報名連結，也提醒參與活動的飼主，依據新北市動物保護自治條例第7條第1項規定，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應依寵物之體型及種類，使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施，否則違者依同法第20條規定，處3000元以上15000元以下罰鍰，並得按次處罰。

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