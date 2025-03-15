今晚開始寒冷模式！明強烈冷氣團來襲 專家：下週一整週都冷

氣象專家指出，今晚起隨著冷空氣南下、氣溫驟降，「開始寒冷模式！」明晚將逼近「強烈大陸冷氣團」標準，且這波寒冷時間相當長，目前預估幾乎下週一整週都冷。（資料照）

2025/03/15 08:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今明兩天因鋒面通過，各地有局部陣雨或雷雨，氣象專家指出，今晚起隨著冷空氣南下、氣溫驟降，「開始寒冷模式！」明晚將逼近「強烈大陸冷氣團」標準，且這波寒冷時間相當長，目前預估幾乎下週一整週都冷！

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今晚起，北方強冷空氣前緣到達，台灣各地降溫有感；由於鋒面正在通過，基隆北海岸及西半部地區都有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其它地區亦有局部短暫陣雨，出門活動請攜帶雨具。

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「林老師氣象站」指出，明日水氣含量就會逐漸降低；自下週一白天開始，天氣將由原先濕冷轉為乾冷型態。至於下週二至下週四，天氣除受強烈大陸冷氣團影響外，由於水氣減少，環境轉乾，入夜後到清晨的「輻射冷卻」效應愈加顯著，北部及東北部地區天氣整天寒冷，其它地區早晚更加寒冷，中南部地區需留意日夜溫差變化增大，應適時添加衣物保暖。

「林老師氣象站」也提醒，這波冷的「有效期限」相當長，目前評估約4至6天，幾乎下週一整週都冷！

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨「颮線」伴隨「雷擊、強風、瞬間強降雨」通過，各地有局部陣雨或雷雨，且有較大雨勢。預估今日白天北涼、南熱，晚間起冷空氣南下、氣溫驟降，明晚已逼近「強烈大陸冷氣團」標準。

吳德榮指出，下週一至下下週一連續8天受大陸高壓籠罩。其中下週一至下週四各地晴朗穩定，僅花東偶有零星少量降雨的機率；白天在陽光下不覺冷，但入夜及清晨，因「輻射冷卻」加成，將原「強烈大陸冷氣團」推昇至接近「寒流」的標準，部分平地的最低氣溫甚至可降至5度左右，「乍暖還寒」、年長者及心血管疾病患者應特別注意保暖。

至於下週五白天起至下下週一，各地晴朗無雲，冷空氣逐漸減弱，天氣逐日回暖，不過清晨仍有「輻射低溫」。

「林老師氣象站」發文指出，今晚起，北方強冷空氣前緣到達，台灣各地降溫有感；且這波冷的「有效期限」相當長，目前評估約4至6天，幾乎下週一整週都冷！（圖擷自臉書）

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