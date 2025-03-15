匯集近200輛經典車款 高雄移動時尚周今、明登場

「高雄移動時尚周」，匯集全台近200輛經典車款。（圖擷自張博洋臉書）

2025/03/15 09:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕匯集全台近200輛經典車款的「高雄移動時尚周」活動，今15日、明（15、16日）兩天在高雄港16、17號碼頭舉行，免費參觀；市議員張博洋認為，高雄港灣就是最適合辦海濱車展的地方！

繼高雄冬日遊樂園活動結束後，3月15、16日於高雄港16號、17號碼頭，輕軌旅運中心站旁，民間單位首次舉辦以市集、音樂、舞蹈、走秀等時尚元素結合的「高雄移動時尚周」，近200輛經典汽機車於現場參展。

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現場將每輛車以「車主的藝術品」為亮點，規劃四大不同展區，其中有「玩命關頭系列」、「頭文字D」、「灣岸Midnight」等電影及漫畫出現的車款，更有古董車、視覺系、經典型機車。

活動也邀請日本知名手工繪師，於現場彩繪由日本進口的賽車，繪製成閃電霹靂車；另規畫特色市集，囊括車輛部品、模型玩具、特色美食、活動餐車等。兩天活動時間分別為15日上午11點至晚間9點、16日上午11點至晚間6點，免費入場，民眾可搭乘輕軌至旅運中心站，步行3分鐘抵達。

市議員張博洋認為，這是一個大膽的嘗試，但絕對是一個有趣的嘗試，匯集全台將近200輛經典車款的年度盛事，第一次在高雄舉辦，不用羨慕國外，高雄有山、有海、有港、有景，高雄港灣就是最適合辦海濱車展的地方。

「高雄移動時尚周」今、明兩天在 高雄港16、17號碼頭舉行。（圖擷自Auto Dreamer臉書粉專）

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