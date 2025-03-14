日治時期宜蘭南機場 變身無人機培訓場地

宜蘭大學城南校區過去為二戰時期的南機場所在地，鄰近共有6座作為日軍飛機的防護機堡，現今校區規劃，已將這片歷史機場轉型為無人機培訓場地，延續日治時期飛行場域的功能。 （記者王峻祺攝）

2025/03/14 19:17

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭大學城南校區過去為二戰時期的南機場所在地，鄰近共有6座作為日軍飛機的防護機堡，現今校區規劃，已將這片歷史機場轉型為無人機培訓場地，延續日治時期飛行場域的功能。

早年太平洋戰爭發生時，日軍在宜蘭市城南興建一座南機場，隔年二戰結束，南機場幾乎沒有使用，2017年宜蘭大學取得城南校區，南北各有一條全長1公里的飛行跑道。

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宜大利用這得天獨厚的條件，在2019年啟用「無人機實驗飛行場」，是東部第一處結合應用研究與人才培育多用途的無人機飛行場域，包含定翼機與旋翼機飛行場各一座，隔年再成立無人機應用研究中心。

宜大表示，無人機中心成為城南校區的核心設施之一，不僅反映這塊土地過去作為軍事機場的歷史，還象徵著宜大未來科技教育的發展方向，2座館舍更因融入機堡元素，榮獲「2021第9屆台灣景觀大獎」環境規劃設計類傑出獎、「2023國家卓越建設獎」特別獎殊榮。

「保留歷史文化的同時，更要推動創新發展！」宜大指出，無人機培訓場地和相關設施只是第一步，中心已陸續開辦多旋翼遙控無人機專業操作證培訓班、農業代噴人員、影像藝術飛行創作以及無人機消防救災應用等課程，未來計畫引進外部資源，促進公私協力，打造一座結合科技、農業與環境保護的綜合性創新園區。

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