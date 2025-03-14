清明紙錢集中燒 北市環局3/15起加派專車收運

台北市環保局於3月15日至4月6日的假日期間，於陽明山靈骨塔及富德靈骨樓加派專車集中收運紙錢。（台北市環保局提供）

2025/03/14 16:09

〔記者林承鴻／台北報導〕清明節即將到來，台北市環保局於3月15日至4月6日的假日期間，於陽明山靈骨塔及富德靈骨樓加派專車集中收運紙錢；另民眾在家祭拜的少量紙錢，可交付資源回收車或於指定時間送至31處限時收受點，再收運至設有空氣污染防制設備的焚化廠集中焚燒，減少露天焚燒紙錢對空氣品質的影響。

環保局也鼓勵民眾透過「以功代金」方式將購買金紙、香燭等祭拜用品的費用，化為功德捐給給慈善社福團體，祭祖減污好功德，一舉三得。民眾可利用殯葬處「生命追思紀念網」線上祭拜祖先，透過四大超商（全家、7-11、萊爾富、OK）電子事務機，選擇「以功代金」捐款。經統計，2024年「以功代金」捐款金額約56萬元，較2023年成長16%。

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環保局表示，露天焚燒紙錢會產生粒狀污染物、硫氧化物、一氧化碳等多項空氣污染物，但經過設有防制設施的焚化爐集中焚燒，可有效減少空污。環保局自3月15日起的每個週末及清明連假期間（4/3-4/6），加派專車收運陽明山靈骨塔及富德靈骨樓金、銀紙。

環保局補充，台北市持續推動全年度「集中焚燒金銀紙錢常態化」，平時提供農曆每月初二、十六紙錢收運及集中焚燒的服務，宮廟、公寓大廈、機關團體可至台北市民政局網站下載「台北市運送集中焚燒金銀紙錢通行證」，即可自行運送至焚化廠免費集中焚燒。

環保局鼓勵市民朋友，祭祖首重心誠則靈，配合紙錢集中焚燒，利用防制設備減少空污，或透過以功代金，減少燃燒紙錢，響應環保祭祀讓環境永續。

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