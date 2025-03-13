不滿恩主公醫院75歲病患術後雙手被綁！家屬控趁火打劫

家屬進入恢復室時，赫然看見75歲病患獨自在床前被綑綁雙手，無法正常便溺喝水，身旁無醫護照料，此景令他們難以置信。（讀者提供）

2025/03/13 19:28

〔記者陳奕劭／新北報導〕一名75歲長者因車禍導致「左側股骨頸骨折」，2月27日赴恩主公醫院動手術，家屬依副院長吳長晉建議購買自費醫藥材，竟發現術後長者被雙手綑綁，欲鬆綁時還遭院方警告「後果自付」，質疑醫院不僅嚴重限制高齡病患自由，甚至還趁火打劫。

院方回應，因擔心病人術後躁動，為避免自行拔除醫療管線，採取保護性的固定措施，所有自費項目皆與家屬清楚說明，從未強迫推銷。

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讀者向本報投訴，他們聽聞吳長晉網路風評佳前來看診，並聽從醫囑加價3萬元購買自費醫藥材，希望當天手術順利，但原定下午開刀延至深夜11點開始，於是家屬術前聽從麻醉師建議購買8千元麻醉藥物，經2小時手術、1小時後恢復時間後，家屬進入恢復室時，赫然看見長者獨自在病床被綑綁雙手，無法正常便溺喝水，身旁無醫護照料，令他們難以置信。

隨後家屬試圖解開長輩束縛遭到阻止，工作人員半恐嚇說，「目前醫師下班睡覺，未經允許鬆綁病患，出事自己負責，這是我們的SOP，過去都是如此。」護理師到場告知家屬，該樓層沒有醫師值班，不允許鬆綁病患雙手，否則「後果自負」，直到隔天早上9點，查房醫師才准家屬鬆綁。

家屬質疑，開刀手術原本有健保給付7萬9344點，為何還須自費4萬545元，且入院前櫃台告知住健保房不須加價，為何出院結帳時又要額外付費？

家屬批評，「任意綑綁術後病患雙手」的SOP正確嗎？是否涉及刑法強制罪「妨害自由」？以「恩主公」為名的醫院不雪中雪炭，反倒趁火打劫，是否失去醫德初衷？術前鼓勵加價，是否為「紅包文化」的體現？

對此，恩主公醫院回應，該病人去年9月骨折，2月27日至醫院收治時，當天安排開刀手術，因無生命危險之虞，院方已告知，吳長晉夜診結束後，半夜排出時間為病人開刀，術後患者在恢復室安排麻醉科醫師、專科護理師，轉至病房有值班醫師，吳長晉凌晨2點也來訪視，絕非家屬指控溜班、缺乏醫護人員照護。

家屬指控病患術後被綁，醫院指出，病人術後有躁動問題，為避免自行拔除醫療管線、危及安全，所以院方採取保護性固定措施，醫護亦有和家屬說明。

醫院澄清，所有自費項目、使用醫材，相關手術風險，皆與家屬清楚說明，從未強迫推銷，亦取得家屬簽署相關手術同意書，也未收取家屬指控的病房加價費，該費用實為依據健保規定的住院負擔費。

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