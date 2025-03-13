天候因素釀香蕉大漲 南投蕉農︰昔1公斤曾破百元、也曾跌至6-9元

去年3個颱風重創香蕉產地，目前青黃不接時期，香蕉價格高。（記者陳鳳麗攝）

2025/03/13 09:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕藍委王鴻薇昨與游顥等人開記者會，批評香蕉漲得比黃金貴，農業部毫無調節措施，南投縣農民則透露，去年3個颱風全台香蕉受損還不及長大，而每百斤破百元不是第一次，2017年就曾因產量青黃不接1公斤破百元，但隔年盛產產地價只剩22元。

王鴻薇在臉書抱怨香蕉太貴像遇到詐騙，言論一出引發網友炎上，王鴻薇再與國民黨立委游顥、羅智強等人開記者會，游顥指香蕉比黃金還貴，有的地方還買不到香蕉牛奶，政府失能、無調解措施。

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深入報導農業的上下游新聞，今年2月就有專題報導香蕉破天價原因，是因去年3個颱風重創產地，蕉農預佑今年7月以後價量才會較為平穩，8月後才能買到平價香蕉。

南投縣的中寮鄉、集集鎮是國內知名山蕉產地，口感香Q頗受消費者喜愛，縣內的蕉農深知受天候影響「蕉土蕉金」的洗三溫暖滋味。

有中寮鄉蕉農回憶，2015年11月就因南部沒有香蕉可賣，中寮的香蕉產地價每公斤近70元，比當年7月價格漲了10倍，但價格再高蕉農的收成只有過去的3分之1，而2016年底再因颱風讓香蕉產受創，當時國內產地收購價最高的每公斤破百元。但是2018年4月，產地收購價大跌，跌至100公斤2200元，也就是一公斤剩22元。

有蕉農還說，2013年6月正值夏蕉產期，加上時值荔枝、鳳梨、芒果大出的產季，中寮香蕉曾跌到產地價每公斤6至9元，但當時卻少有人說「香蕉太便宜了」。

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