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    蘇澳三仙礁保育區10多艘漁船違規作業 海巡驅離傳遭包圍

    蘇澳三仙礁海域被劃為水產動植物繁殖保育區禁止採捕，昨天仍有漁船違規作業。（蘇澳海巡署提供）

    蘇澳三仙礁海域被劃為水產動植物繁殖保育區禁止採捕，昨天仍有漁船違規作業。（蘇澳海巡署提供）

    2025/03/12 16:27

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕位在宜蘭縣蘇澳港港嘴處的三仙礁海域，被劃為水產動植物繁殖保育區禁止採捕，昨天仍有10多艘漁船違規作業，蘇澳海巡隊巡防艇驅離時傳出遭漁船包圍。蘇澳海巡隊今天（12日）澄清，巡防艇廣播後便駛離，否認被漁船包圍。

    宜蘭縣政府今年2月公告蘇澳三仙礁周邊海域為水產動植物繁殖保育區，禁止採捕當地的水產動植物，違者可依違反漁業法第65條第6款規定，處3萬元以上15萬元以下罰款。

    蘇澳海巡隊昨天上午10點半接獲通報，直指蘇澳三仙礁海域有10多艘漁船違規作業，隨即通報線上巡防艇前往驅離，過程中傳有追逐，造成漁船漁具被絞壞，漁民憤而包圍巡防艇，但遭蘇澳海巡隊否認。

    蘇澳海巡隊組主任黃逸民今天表示，巡防艇抵達三仙礁海域時，發現多艘漁船正在作業，便透過廣播呼籲漁民不要進入縣府公告的保育區採捕，廣播後就離開現場，並無遭漁船包圍情事，也未接獲漁具絞壞的報案紀錄。

    縣府農業處表示，蘇澳三仙礁海域覆蓋許多漁網及漁具，衝擊海洋生態，為了提供海洋生物繁衍棲地，依照法定程序公告為保育區，接續委由宜縣海洋資源巡護船護漁號、海巡署協助執法，首次違規漁船以勸離為主，若是累犯會依法開罰。

    蘇澳海巡隊巡防艇執法人員，透過廣播呼籲漁民不要進入三仙礁保育區作業。（蘇澳海巡隊提供）

    蘇澳海巡隊巡防艇執法人員，透過廣播呼籲漁民不要進入三仙礁保育區作業。（蘇澳海巡隊提供）

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