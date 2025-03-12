騎樓開放停車亂象多 謝國樑：是否擴大將謹慎評估

基隆騎樓開放停機車，人行道也停滿車，民眾常抱怨無路可走。（記者盧賢秀攝）

2025/03/12 16:25

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市開放76處騎樓可合法停放機車後亂象多，有議員指出民眾將車「騎」進騎樓、人行道，造成「人車爭道」對行人不友善；但有議員認為應全面開放騎樓停機車，甚至開放攤販設攤。市長謝國樑表示，騎樓開放停車褒貶不一，是否擴大將謹慎評估，至於機車「騎」進騎樓，謝國樑說會以勸導為主。

騎樓開放停機車，造成多種亂象，有人說更方便停車，也有民眾說騎樓停滿車無路可走，還有人根本不知道哪些路段可停哪些路段不可停，檢舉一大堆，市議會今討論騎樓開放停車政策。

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市府今天在議會臨時會針對騎樓開放停車政策報告，議員鄭文婷指出，開放騎樓停車後，民眾把車騎進人行道、騎樓，反造成「人車爭道」亂象，對行人十分不友善，要求檢討改善，同時應嚴格規定車頭方向。

議員施偉政認為，騎樓開放停車後，常有糾紛發生，甚至演變成社區的問題，執行的區域要因地制宜。議員陳冠羽認為，騎樓開放停車，停放騎樓範圍不明，民眾常搞不清楚。議員秦鉦則說，要就全面開放，不然民眾無所適從。

議員呂美玲說，騎樓開放停車受市民肯定，減少違規停車，開放騎樓範圍可以再增加，階段性檢討逐漸開放。但綠腳丫貼紙禁停通道容易脫落，應加強材質增加識別度。

議員藍敏煌和鄭鄭愷玲，不但建議騎樓開放停車路段可以擴大，也可以研議開放攤販設置的可行性。

交通處代理處長黃詩涵說，目前停車供需有失衡情況，騎樓停機車將保留1.5米為原則，是否擴大範圍，會整體通盤檢視，還是應以人本為主要考量。

市警察局長林信雄表示，騎樓停機車應用牽的，民眾貪圖方便常用騎的，警方原定3月開始取締，現改口說會加強宣導，如果持續沒有改善會告發。

謝國樑說，他剛上任時開放76處騎樓可停車區域，反映不是特別好，各界也有多所指責，未來會更謹慎，有的議員認為要擴大，有的不一定適合開放，需要有共識，如果議會決議通過的路段會考量開放，其他路段會再謹慎評估。至於騎樓開放攤販的問題，會請都發處研究，避免引發不同的聲音。

機車騎上騎樓，人車爭道，警方原本3月開始取締，現改口加強宣導。（記者盧賢秀攝）

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