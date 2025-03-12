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    野鴿肆虐+天氣變化 澎湖今年白膜花生產量堪慮

    花生田中出現野鴿肆虐，破壞種下的花生種子。（記者劉禹慶攝）

    花生田中出現野鴿肆虐，破壞種下的花生種子。（記者劉禹慶攝）

    2025/03/12 14:29

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕遠近馳名的澎湖白膜花生，每年5至7月進入採收期，農民農曆年前開始栽種，但今年受到數波鋒面過境澎湖，造成白膜花生剛發芽就枯萎，農民只能無奈重新再播種。主要產區西嶼竹灣又傳出野鴿肆虐，重新播種隔天，一群野鴿就將農民辛苦種下的白膜花生種子，用利嘴一顆顆叨出，造成二度傷害。

    去年12月澎湖西嶼出現「野鴿」之亂，由於群鴿飢餓難耐，鎖定農民所種植的菜、葉類作物為目標大肆吃食，導致農民即將收成的農作物嚴重毀損，紛紛製作假人驅趕，鴿群卻完全不懼，農民無奈下只能請求縣府農漁局協助，但野鴿子似乎相當聰明，農漁局所提供的誘捕籠根本毫無效用，目前只能不定時至田中驅趕，希望相關單位能派員用麻醉劑吹箭捕捉處理。

    由於白膜花生是澎湖重要農作物，因早熟為第一期收成，帶殼蒸煮口感香甜綿密，保有花生原有的營養與風味，冷凍、熱食均宜，主要產於西嶼鄉與湖西鄉，每年於冬季播種，夏季收成。白膜花生為純手工栽種、施肥、採摘，並未大規模種植，因此每年數量不多，價格也看漲。

    白膜花生主要播種期在冬季，首當其衝是東北季風的威脅。澎湖農民為抵擋東北季風的侵襲，將花生種植在石墻防風的農田，以防強風的摧殘，使其得以成長茁壯，形成菜宅觀光景點。今年天候狀況不佳，又傳出野鴿肆虐，讓農民無語問蒼天，一般而言鴿子的嘴喙無法深入埋在地底的花生種子，是否是深度不足，還是有其他原因。

    澎湖白膜花生年前栽種，受寒流影響未發苗，因此又重新播種。（記者劉禹慶攝）

    澎湖白膜花生年前栽種，受寒流影響未發苗，因此又重新播種。（記者劉禹慶攝）

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