花701元抽中汽車大獎 暢遊宜蘭觀光效益達4千萬

宜蘭縣政府推出「暢遊宜蘭抽好禮」，最大獎70萬元汽車抽出，得主是僅花701元買藥妝的員山鄉朱小姐，大呼「好幸運！」（記者王峻祺攝）

2025/03/12 13:23

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推出「暢遊宜蘭抽好禮」，全國民眾到宜蘭旅遊，只要消費滿500元就能上網登錄抽獎，最大獎70萬元汽車今天抽出，得主是僅花701元買藥妝的員山鄉朱小姐，大呼「好幸運！」縣府表示，逾2個月活動觀光效益達4千萬元，明年將爭取預算續辦，刺激消費提升旅遊人潮。

2020年宜蘭縣府曾舉辦旅宿宜蘭抽好康活動，當時約有1.1萬張發票登錄，時隔多年，考量去年接續受到天災、地震影響，重創縣內觀光，工商旅遊處再次舉辦推廣活動，透過消費滿額抽獎方式，刺激買氣並帶動購物及住宿人潮。

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縣府工旅處表示，去年12月25日至今年發票登錄截止統計至3月3日，共計1萬4862張有效發票及購物證明參加抽獎，實際登錄消費金額超過千萬元，若連同住宿及周邊旅遊觀光效應，經統計約達4千萬元。

工旅處指出，活動共計2次公開直播抽獎，總共抽出31項大小獎及133張優質好禮券，其中最大獎Toyota Yaris Cross汽車1輛，價值約70萬元，幸運得主是家住員山鄉的朱小姐，今年1月21日僅在藥妝店花費701元就抽到大獎。

「實在太幸運了！」朱小姐說，很開心能夠抽中大獎，謝謝宜蘭縣府舉辦活動，自己和家人消費多次，只要超過500元達活動門檻就會登錄，未來若再有活動，呼籲大家一起刺激消費並積極參加，就有機會獲好康。

宜蘭縣觀光協會總幹事陳文裕說，這次暢遊活動以縣民消費占多數，確實有刺激到在地消費，感謝民眾支持，另協會也透過旅宿協助宣傳，吸引外縣市遊客造訪，不過可能縣府受限經費，外縣市宣傳力道不夠，期許若續辦，可強化外地宣傳，引入更多客源。

工旅處回應，活動反應熱烈，商家均回饋消費者為達抽獎門檻，幾乎會多消費增加抽獎機率，登錄者確實為縣民居多，明年會爭取預算持續辦理，並針對外縣市部分加強宣傳，鼓勵全國民眾都能到宜蘭旅遊並留宿。

宜蘭縣政府推出「暢遊宜蘭抽好禮」，全國民眾到宜蘭旅遊，只要消費滿500元就能上網登錄抽獎，經統計觀光效應約達4千萬元。（記者王峻祺攝）

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