為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    透露台中大巨蛋營運方向 盧秀燕：要朝複合式商業化

    盧秀燕談台中大巨蛋選址的要件。（記者蘇金鳳攝）

    盧秀燕談台中大巨蛋選址的要件。（記者蘇金鳳攝）

    2025/03/12 13:21

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕2月24日至日本考察大巨蛋，市議會今天進行盧秀燕訪日考察成果，市議員劉士州表示日本是棒球大國也是巨蛋大國，且各有特色，盧秀燕此次到日本看大巨蛋，台中市大巨蛋未來的營運的方向是什麼？盧秀燕表示，會朝複合式商業化。

    盧秀燕先前宣佈台中市將蓋大巨蛋後，於2月24日至3月1日至日本考察大巨蛋，並且考察鎌之谷球場、札幌巨蛋、名古屋巨蛋、東京巨蛋等，而盧秀燕還提出必須符合四大條件，首先需要10至15公頃的場地；其二，選址可素地；第三，要考量場館附近的交通；第四則要能引資。

    市議員劉士州今天在市議會提出詢問，究竟市長盧秀燕去日本考察心得如何？

    盧秀燕表示，中部人都期待大巨蛋，4個有不同營運，心理有數，有公家蓋公家經營像札幌巨蛋，3個是商業化經營，一個地上權，二個是全民間

    這是看到後心中有聚焦。

    盧秀燕表示，除了4大條件，要聚集在商業化，大巨蛋成本很高，若政府經營狀況不好，因此台中大巨蛋要複合式商業化，像要有有百貨商場還有旅館，還有養生村博物館。

    劉士州詢問台中大巨蛋未來營運模式。（記者蘇金鳳攝）

    劉士州詢問台中大巨蛋未來營運模式。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播