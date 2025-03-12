透露台中大巨蛋營運方向 盧秀燕：要朝複合式商業化

盧秀燕談台中大巨蛋選址的要件。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/12 13:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕2月24日至日本考察大巨蛋，市議會今天進行盧秀燕訪日考察成果，市議員劉士州表示日本是棒球大國也是巨蛋大國，且各有特色，盧秀燕此次到日本看大巨蛋，台中市大巨蛋未來的營運的方向是什麼？盧秀燕表示，會朝複合式商業化。

盧秀燕先前宣佈台中市將蓋大巨蛋後，於2月24日至3月1日至日本考察大巨蛋，並且考察鎌之谷球場、札幌巨蛋、名古屋巨蛋、東京巨蛋等，而盧秀燕還提出必須符合四大條件，首先需要10至15公頃的場地；其二，選址可素地；第三，要考量場館附近的交通；第四則要能引資。

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市議員劉士州今天在市議會提出詢問，究竟市長盧秀燕去日本考察心得如何？

盧秀燕表示，中部人都期待大巨蛋，4個有不同營運，心理有數，有公家蓋公家經營像札幌巨蛋，3個是商業化經營，一個地上權，二個是全民間

這是看到後心中有聚焦。

盧秀燕表示，除了4大條件，要聚集在商業化，大巨蛋成本很高，若政府經營狀況不好，因此台中大巨蛋要複合式商業化，像要有有百貨商場還有旅館，還有養生村博物館。

劉士州詢問台中大巨蛋未來營運模式。（記者蘇金鳳攝）

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