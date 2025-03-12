花蓮傳校園霸凌！國中女生被押入女廁賞巴掌毆打 同學施暴還錄影

花蓮某國中女生被同校2女生帶進廁所毆打、用尖銳物戳頭臉，造成身體挫傷瘀青，施暴過程還被拍下影片。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2025/03/12 13:26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮某國中八年級女生被懷疑在校外亂講話，竟被同校2女生帶進廁所毆打、用尖銳物戳頭臉，造成身體挫傷瘀青，施暴過程還被拍下影片！校方表示，目前加害的2女生由家長帶回管教5天，被害女生則由輔導老師持續關心、目前改採在家線上學習。

被害的八年級女生與同年級、不同班的2名女生日前下午發生口角，2女罵被害女生在外亂講話，還把對方拉近女廁私刑，不斷要求被害女生回答「妳講話啊、講話啊」，同時賞巴掌、毆打腹部，拿尖銳物品戳被害女生頭部、臉部，過程還用手機拍影片後，私訊傳送給其他同學觀看。

請繼續往下閱讀...

校方：已介入調查

對此校長今天表示，針對2名疑似行為人，昨已召開開霸凌防治小組審查小組會議，進行調查，同時並找雙方家長說明調查狀況，初步了解，被害女生與加害的2女生同為八年級，非同班同學，雙方日前口角後，被害女生被帶入廁所毆打，造成身上有多處輕微挫傷及瘀青。

他說，目前校方已召開獎懲委員會，除了要求加害女生將影片撤除，避免二度傷害，也由家長帶回管教5天、線上學習，被害女生也先返家採線上學習，並由輔導老師持續心理諮商輔導，持續關心其學習狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法