侏儒河馬Thabo拒吃藥、營養不良去世 台北動物園：照養有精進空間

台北市立動物園發言人曹先紹說明侏儒河馬Thabo照養狀況。（記者林承鴻攝）

2025/03/11 12:41

〔記者林承鴻／台北報導〕小名湯包的侏儒河馬Thabo，去年11月從新加坡來到台北市立動物園，因營養不良加上循環障礙、感染，昨凌晨死亡。園方今（11）日說明，天氣差異導致Thabo適應不良，稍微改善後又出現傷口，因拒絕吃藥攝食狀況每況愈下，身體日漸虛弱。園方坦承照養過程有精進空間，將與新加坡動物園視訊開會，精進照養與管理技術。

園方2月時在Thabo右腳側邊發現傷口，動物組組長吳立信說明，一開始投藥傷口有好轉，不過之後狀況惡化，園方持續嘗試把藥物放在不同食材中，要讓Thabo吃藥，但牠對藥物相當敏感，例如本來非常喜歡吃的蘋果，到後來不管有沒有藥都不願意接受，願意吃的食物越來越少。吳立信說，園方會優先讓動物自行進食，後期會先觀察Thabo對什麼食物有興趣，增加食物量讓牠攝取營養，不過攝食狀況未見起色。

請繼續往下閱讀...

吳立信表示，Thabo來到新環境有一段時間都不太願意下水，後來園方提高環境溫度維持牠下水的意願，狀況有稍微改善。發言人曹先紹補充，侏儒河馬如果沒有頻繁下水，皮膚就可能產生龜裂，也會造成壓力。

至於Thabo傷口的感染源為何，獸醫室主任鄭秋虹說，3月9日有採集血液檢查，並特別做血液培養，結果大約1到2週後出爐。另外，團隊在持續清創傷口的過程中也有採集傷口樣本化驗。鄭秋虹表示，Thabo對新環境的適應度不及其他侏儒河馬，牠的免疫力可能無法抵抗這些細菌，綜合攝食狀況不佳、天氣不適應、個性敏感，導致無法克服感染。

曹先紹說，台灣的侏儒河馬有2公7母，近親問題非常嚴重，個體年齡也逐漸老化，為了維持此瀕危物種族群，勢必要跟其他單位合作。他坦言，照養過程有很多環節有精進空間，園方不會迴避，待病理解剖資料齊備後，將與新加坡動物園視訊聯繫，就照養經驗與專業技術討論，鞏固專業並維持互動與合作。

去年11月從新加坡來到台北市立動物園的侏儒河馬「Thabo」10日凌晨死亡。（台北市立動物園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法