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    首頁　>　生活

    為器捐者植樹 大愛家屬：1人受贈卻造福整個家庭

    高雄榮總今舉辦植樹節與器捐感恩活動，院長陳金順帶領醫療團隊一同種樹。（記者許麗娟攝）

    高雄榮總今舉辦植樹節與器捐感恩活動，院長陳金順帶領醫療團隊一同種樹。（記者許麗娟攝）

    2025/03/11 12:56

    〔記者許麗娟／高雄報導〕植樹節前夕，高雄榮民總醫院今（11）舉辦器官捐贈與植樹節感恩活動，邀請大愛捐贈者家屬、受贈者一同參與種樹活動，26歲的阿傑因感染COVID-19重症不幸離世，媽媽為他簽下器捐，讓更多家庭獲得重生；50歲的阿霈則是跌倒腦出血後被判斷腦死，因平時樂於助人，兒子也讓媽媽的生命能持續遺愛人間。

    今日參與植樹活動的吳小姐，本身是慈濟志工，常助弱勢，兒子阿傑也從小跟著她參與大愛活動，26歲的阿傑原本身體健康，無慢性病史，去年某日因感冒發燒在家休息並持續昏睡，隔日中午突然身體抽搐、出現癲癇、呼吸順的情形，家人叫救護車將阿傑送醫、緊急插管，經診斷為Covid-19重症，腦部遭病毒攻擊，病程發展已不可逆。

    由於阿傑個性熱心助人，也曾簽過骨髓捐贈大愛卡，媽媽吳小姐與其他家人溝通後，希望讓兒子遺愛人間，經醫師評估下，捐出心臟、肝臟和雙側腎臟，吳小姐說，器捐不僅幫助到受贈者1人，而是會影響到受贈者整個家庭，也希望兒子的大愛，讓善的循環能繼續下去。

    50多歲的阿霈（化名）是上月在家中跌倒不起，當時阿霈的兒子在家中頂樓進行防水修繕工程，阿霈上樓欲叫兒子下來吃晚飯，卻在爬A字梯時不慎摔落後撞到頭部昏迷，經緊急送醫並轉至高雄榮總搶救，仍因嚴重腦出血，導致腦死無法再積極治療，兒子考量阿霈個性樂於助人，平時也在廟裡當志工，加上阿霈丈夫長期洗腎，知道生病的痛苦，經與家人討論後決定為阿霈進行大愛捐贈。

    原本院方考量讓阿霈的丈夫進行腎臟配對接受阿霈的腎臟，但阿霈的丈夫卻直接回絕，因為接受的話要手術，就無法陪太太一起「出院」，幫太太處理後事，夫妻情深也讓志工相當感動。

    高榮院長陳金順表示，生命一定有終點，但生命終點時如何永續是重要的課題，器捐能讓愛與生命永續，去年起，高榮特別將植樹節與器捐感恩活動一同舉辦，為每位捐贈者種下1棵樹苗，讓生命與環境永續結合，讓生命能持續生生不息。

    高雄榮總院長陳金順（中）感謝器捐的家屬，讓大愛永續。（記者許麗娟攝）

    高雄榮總院長陳金順（中）感謝器捐的家屬，讓大愛永續。（記者許麗娟攝）

    高榮植樹節送給幼兒院小朋友花苗。（記者許麗娟攝）

    高榮植樹節送給幼兒院小朋友花苗。（記者許麗娟攝）

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