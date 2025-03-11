萬大中和線明年5月起圍籬分段退縮復舊

新北市長侯友宜裁示，施工範圍涉及區內主幹道，不免造成交通壅塞，拜託台北市捷運局要更積極檢討施工圍籬退縮方案，盡可能及早釋放道路空間，不一定要等到明年5月。（記者董冠怡攝）

2025/03/11 12:58

〔記者董冠怡／新北報導〕捷運萬大中和樹林線分成二期工程，第一期的萬大中和線2014年開工、2027年完工，歷經多年交通黑暗期，全長9.5公里，橫跨雙北5區，新北市段5.7公里，範圍涵蓋永和、中和及土城3區。台北市捷運工程局今於新北市道安會報針對「新北市轄段完工還路於民之道路復舊及交通維持作業」進行專案報告，指出預計2026年5月起施工圍籬分段退縮及道路復舊。

北市捷運局說明，萬大線第一期新北範圍包含5座地下車站、1座機廠，分別為永和永平國小站、中和站、連城錦和站、中和高中站、莒光站及金城機廠，目前施工圍籬長2.3公里，從永和永平國小站至莒光站之間的部分道路，預定明年5月至12月分段復舊。

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北市捷運局提到，去年已開始進行回填作業，後續辦理公共管線、道路和人行道復舊，預計明年底全數完成。將與管屬單位配合復舊進度，秉持最小施工範圍，滾動檢討切換施工圍籬，加強公告，還路於民。

北市捷運局說，連城路與員山路口圍籬退縮，增設行穿線另加設標誌，提升行人穿越路口可見度，同時提醒駕駛人禮讓行人。連城、景平路口北側道路復舊中，期間於靠近人行道增設友善行人通行空間；此外，金城路三段287巷往中和方向圍籬調整，店家區域後續採半半施工，減少對商家及居民的影響，也會持續結合人本交通理念，設置行人庇護島、部分路段電箱及光化交接箱盡量移到中央分隔島上、部分路段採偏心左轉車道，提高車流順暢。

新北市長侯友宜裁示，施工範圍涉及區內主幹道，不免造成交通壅塞，拜託台北市捷運局要更積極檢討施工圍籬退縮方案，盡可能及早釋放道路空間，不一定要等到明年5月，降低對市民生活的影響，復舊工程應以人本安全為優先，讓人行道、自行車及轉乘設施能夠更完善、更順暢，尤其移置變電箱的過程中，定要設在不影響道路使用之處，實踐還路於民的目標。

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