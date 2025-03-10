兩樣情！苗栗大成高中、台南新榮高中114學年結束將退場 龍德家商脫離專輔

教育部私校退場審議會今開會通過，苗栗縣私立大成高中自今年8月新學年起停招停辦。（資料照）

2025/03/10 16:34

〔記者林曉雲／台北報導〕兩樣情！教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會今（10）日召開第7次會議，通過苗栗縣私立大成高中及台南市私立新榮高中自114學年（今年8月1日起）停招停辦，龍德家商則因財務狀況改善，成功免除列為專案輔導學校。

教育部說明，私校退審會今日出席委員人數已達全體委員人數3分之2，針對苗栗縣私立大成高級中學及台南市私立新榮高級中學，兩校之前依私校退場條例第6條第1項被列為專案輔導學校，改善期限均已屆期，私校退場審議會經出席委員2分之1以上同意，認定該2校改善期間屆滿未獲免除專案輔導，令學校於114學年度停止全部招生，並於114學年度結束時停辦。

請繼續往下閱讀...

而同樣位於苗栗縣的私立龍德家事商業職業學校，教育部說明，私校退場審議會出席委員2分之1以上同意，認定該校財務狀況改善，已無退場條例第6條第1項各款情形，免除列為專案輔導學校。

此外，教育部說明，依私校退場條例第12條，以及教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法第4條規定，教育部應加派專案輔導學校的專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任所屬學校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人。因台南市私立新榮高級中學原任監察人之學者專家已請辭，所以今日審議通過加派學者專家1人擔任新榮高中所屬學校法人監察人，以強化專案輔導學校的治理。

教育部傍晚說明，龍德家商被列入專案輔導學校後，透過董事會持續對學校捐資，並健全財務體質，故可免列專案輔導，113學年度3個年級共有學生108人、教師12名。

教育部表示，大成高中和新榮高中均因財務狀況惡化被列為專案輔導學校，迄至2年改善期限屆期，財務仍未改善，故未獲免除專案輔導學校；大成高中學校目前已無學生，新榮高中113學年度則無新生入學，二年級及三年級學校共計9名，預計於114學年結束時全數畢業，均無需進行學生安置。

逆轉勝！教育部私校退場審議會今通過，苗栗縣私立龍德家商免列專輔學校。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法