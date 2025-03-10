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    把握週三前好天氣！週四起連2波鋒面 週日氣溫驟降

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/03/10 11:34

    〔記者林志怡／台北報導〕好天氣短暫回歸！中央氣象署說明，今起至週三，各地都將維持多雲到晴的好天氣，且各地白天氣溫可逐漸回升至近30度，但週四後，將有2波鋒面先後通過台灣，第一波鋒面通過將造成全台轉雨，氣溫下降1至2度，第二波鋒面於週日通過後，全台都會有較明顯的降溫，北台灣白天氣溫下滑至17至18度。

    中央氣象署預報員李名翔指出，這週的天氣先暖後冷，週三前各地多雲到晴，感受溫暖，今日僅東半部地區有零星降雨發生，北部、東半部地區白天氣溫可達24至27度，中南部地區約28至29度。

    李名翔說，明天清晨至傍晚期間，因台灣北方水氣增多，北部地區、中部山區有零星降雨機會，但各地仍大多是晴朗的好天氣，且氣溫還可進一步回升，北台灣約26至27度，中南部29至30度，週三各地氣溫更可達到30度或以上。

    不過，李名翔表示，週四起天氣將有明顯轉變，第一波鋒面通過台灣後，各地天氣轉雨，白天氣溫較週三下降1至2度，且西半部地區在鋒面通過期間，可能有陣雨或雷雨發生。

    李名翔進一步指出，週五至週六還會有第二波鋒面靠近並通過台灣，緊接著有大陸冷氣團南下，並影響台灣至下週三，北台灣週六就會先一步降溫，白天氣溫下滑至20至21度，其他各地則從週日起有較明顯的溫度變化，屆時北台灣氣溫約17至18度，中部地區約21度，南部地區約24至25度。

    降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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