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    不只瘋追櫻！台中風鈴木金黃、粉紅花海炸裂 追花攻略地圖曝

    台中風鈴木金黃花海炸裂。（圖由市府提供）

    台中風鈴木金黃花海炸裂。（圖由市府提供）

    2025/03/09 10:18

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕春天到來，近來民眾瘋賞櫻，台中市不只能賞櫻，近來逢風鈴木開花季，黃花風鈴木與洋紅風鈴木接力盛放，不少街道與公園現花海，建設局曝櫻花與風鈴木追花地圖，讓民眾找到對的地點賞花，感受春日浪漫氛圍。

    建設局長陳大田表示，近期市區及各大公園內的風鈴木紛紛綻放，金黃色的黃花風鈴木耀眼奪目，洋紅風鈴木則夢幻動人，推薦民眾，把握花期欣賞春日最美風景。

    市區各大公園風鈴木盛開，建設局曝追花地圖，如北屯區新都園道、廍子公園，南屯區豐富公園、環中路四段，東區泉源公園、北區台中公園等地均可欣賞黃花風鈴木的燦爛美景；而洋紅風鈴木則可在西區美術園道、南屯區公15公園、北屯區823公園、南區復興北路及復興路二段、西屯區龍門公園等處見到。

    陳大田指出，除了風鈴木外，台中市的櫻花景點也迎來花季，建設局去年邀請專家進行樹木評估，將部分櫻花樹移植至南屯區嶺東公園，經過細心養護，現在已適應環境並陸續綻放，粉嫩的櫻花與周圍綠意交織成美麗的景觀層次，成為新的賞櫻秘境。

    建設局表示，為了讓民眾更方便規劃賞花行程，推出「賞花攻略地圖」，標示出風鈴木、櫻花等主要賞花點，幫助民眾掌握花期，想掌握即時賞花資訊，可前往建設局官網「賞樹情報」專區，規劃你的春日賞花之旅。

    台中風鈴木紛紅花海炸裂。（圖由市府提供）

    台中風鈴木紛紅花海炸裂。（圖由市府提供）

    台中風鈴木金黃、粉紅花海炸裂，建設局推賞花攻略。（圖由市府提供）

    台中風鈴木金黃、粉紅花海炸裂，建設局推賞花攻略。（圖由市府提供）

    台中櫻花盛放季到，建設局推賞花攻略。（圖由市府提供）

    台中櫻花盛放季到，建設局推賞花攻略。（圖由市府提供）

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