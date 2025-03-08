屏東斑馬先生熱舞賽 百名學子競技

屏東斑馬先生宣導大使熱舞賽，學子熱舞競技。（記者葉永騫攝）

2025/03/08 19:58

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警察局、義勇交通警察大隊今天在屏東公園舉辦「斑馬先生宣導大使熱舞賽」，自高屏地區多所大專院校、高中職及中小學，百位以上熱舞社同學參賽尬舞，氣氛熱烈。縣警局長戴台㨗表示，年輕人被詐騙高達3成以上，不要被高投資報酬所騙，而行車也要注意交通安全。

義交大隊長鄭芳昆表示，這次參賽選手所展現的不僅是動感的節奏與炫麗的舞步，更是將交通安全精神具象化的最佳詮釋，他邀請對公共服務有熱忱的年輕人加入義交行列，與警察並肩守護每一條道路，讓熱情與責任同行。

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戴台㨗則說，近期詐騙集團鎖定年輕族群，透過社群平台發布詐騙廣告，尤其是假投資與假網拍案件最為常見，標榜「輕鬆賺錢」、「打工兼差」、「高薪免經驗」等工作機會，且要求提前繳交保證金、提供個人帳戶與證件，甚至不透漏公司詳細資訊的徵才訊息，就有可能是詐騙或人口販運陷阱，鼓勵大家善用「打詐儀錶板」，了解各縣市詐騙案件數、財損情況、詐騙手法及防詐技巧，能有效提升防詐意識，保護個人財產安全。

他也提醒大家，屏東縣去年發生1萬6474件機車事故，造成多人受傷甚至喪命，強調騎乘機車務一定要戴安全帽，避免無照駕駛、超速、超載及隨意變換車道，並遠離大型車輛的內輪差與視野死角，以確保行車安全。

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