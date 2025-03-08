與金鐘影后有約 苗栗新住民歡度國際婦女節

移民署苗栗縣服務站與南苗區新住民家庭服務中心，邀請曾獲金鐘獎單元劇最佳女主角的印尼裔演員莫愛芳（左）與新住民分享職場經驗。（移民署苗栗縣服務站提供）

2025/03/08 13:01

〔記者張勳騰／苗栗報導〕今天是3月8日國際婦女節，移民署苗栗縣服務站與南苗區新住民家庭服務中心共同舉辦「莫愛芳的金彩人生-職奔新未來」活動，邀請曾獲金鐘獎單元劇最佳女主角的印尼裔演員莫愛芳，與苗栗新住民共度婦女節，並分享在台成功的職涯經驗，幫助新住民姐妹在面對就業的叉路上，成功定位適合自己的職業，開創人生新未來。

移民署苗栗縣服務站指出，莫愛芳是台灣首位拿下金鐘獎影后的新住民，除了在演藝事業大放異彩、實力備受肯定，也積極參與社區活動，在新住民中心擔任志工，同時也自行創業，成功開拓多元的職涯之路。

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莫愛芳有感於新住民在融入台灣社會和就業上，因適應困難或技能不足等問題，導致面臨就業茫然的困境。她透過人生經驗的分享，聆聽新住民姊妹的心路歷程，提供她們在職涯規劃方面的意見和支持，反思可培養的能力及心態，得以在台灣有更穩定的生活。

苗栗縣服務站主任范育誠指出，透過成功職涯經驗的分享，讓新住民姊妹找到自己的優點，並能在拿手的工作領域中發光發熱，成為職場中閃耀的寶石。另外，新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫，即日起至3月21日開始受理報名，鼓勵大家踴躍報名參加。

移民署苗栗縣服務站精心準備小禮物送給參加活動的新住民姐姊，讓她們度過一個難忘的婦女節。（移民署苗栗縣服務站提供）

移民署苗栗縣服務站與南苗區新住民家庭服務中心，邀請曾獲金鐘獎單元劇最佳女主角的印尼裔演員莫愛芳（中）與新住民分享職場經驗。（移民署苗栗縣服務站提供）

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