誰是天選之人！迎白色情人節 台南3/15送3萬8888元鑽石對戒

「熊幸福」放閃抽鑽戒，免費限量99組，每組可獲奇美食品的巧克力1盒，只有1盒藏鑽石對戒。 （記者洪瑞琴攝）

2025/03/07 18:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接白色情人節到來，作為「全糖市」的台南市，將於3月14日至16日在南市美術館2館舉辦「熊愛台南」活動，有3米高泰迪熊氣偶、萌爆的小提燈限量送之外，15日加碼送市值3萬8888元鑽石對戒，只要來排隊就有機會成為「唯一」幸運兒，浪漫又刺激！

今（7日）台南市長黃偉哲提前秀出鑽石對戒，並與情侶檔模特兒示範提燈多樣的穿戴方式亮相，相當吸睛。黃偉哲幽默說，「心愛的老婆、情人，一定很開心期待你抽到鑽石對戒」，歡迎大家一起來台南過白色情人節。

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鑽石對戒如何送？就像抽「盲盒禮物」，打開了才會知道。觀光旅遊局長林國華表示，15日「熊幸福」放閃抽鑽戒，現場開放2人1組免費報名（情侶、家人、朋友都行），排隊領號碼牌，限額99組，象徵長長久久。每組都可獲得由奇美食品贊助的巧克力1盒，而其中1盒內藏鑽石對戒，將成為「天選之人」。

免費報名將於15日下午5點半開始發號碼牌，愈早來排隊就愈有機會是「99分之1」中獎的幸運兒。觀旅局表示，無法預測民眾會不會提早來排隊，當天下午5點半開始發號碼牌，99組送完為止。

今年白色情人節與台南在地IP精典泰迪合作，推出「熊愛台南」活動。3天活動還有「熊好迺」的LOVE市集、「熊耀眼」的幸福舞台、「熊甜蜜」打卡送好禮、「1314熊愛你」象徵一生一世的限量1314組精典泰迪情侶小提燈發送。

打卡抽好禮民眾只要與精典泰迪熊合照並上傳至社群媒體，標註「熊愛台南」，即可兌換糖葫蘆，每日下午2點起限量150支，讓甜蜜不僅停留在心中，也能透過美食延續幸福感。

台南市白色情人節活動，浪漫重頭戲15日「熊幸福」放閃抽鑽戒。（南市觀旅局提供）

台南市長黃偉哲（中）與情侶檔模特兒，示範提燈穿戴方式。（記者洪瑞琴攝）

台南市舉辦「熊愛台南」活動，免費送市值3萬8888元鑽石對戒。 （記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲（右）今天秀出鑽石對戒，市值3萬8888元。（記者洪瑞琴攝）

台南市府今日熱鬧宣傳「熊愛台南」白色情人節活動。（記者洪瑞琴攝）

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