帶有義式風情的歌詩達郵輪莎倫娜號，3月份即將於高雄港展開4趟母港航次。（高雄港務分公司提供）

2025/03/07 12:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港旅運中心3、4月熱鬧滾滾，將迎來10航次國際郵輪，由歌詩達郵輪莎倫娜號率先啟航，預計帶來上萬名旅客，為高雄挹注觀光商機。

歌詩達郵輪莎倫娜號13日起展開4趟母港航程，高雄港出發航程前往日本那霸、宮古島及石垣島等地，展開為期5日的海上義式風情之旅。

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高雄港務分公司指出，接續掛靠港部分，有璽寶郵輪探險號、挪威郵輪天空號、大洋郵輪里維拉號、精鑽郵輪前進號、大洋郵輪英希格號及公主郵輪鑽石公主號。

璽寶郵輪探險號14日首航高雄港，與高雄港共度浪漫的白色情人節；精鑽郵輪前進號22日首度靠泊高雄港。兩艘小型郵輪的優點在於可靠泊的港口更多，為旅客帶來獨特的航行體驗。

挪威郵輪天空號今年1月21日首航高雄港，18日第4次靠泊高雄港，並預計於5月18日迎來第5次造訪；而大洋郵輪里維拉號去年首航高雄港，今年春節期間（大年初一）來訪後，19日再次靠泊。兩艘郵輪持續回訪，表現出對高雄港的青睞。

大洋郵輪英希格號時隔2年，再度靠泊高雄港；公主郵輪鑽石公主號總噸數約11.6萬噸，可搭載2670位旅客，為今年高雄港國際郵輪預報中噸位最大的郵輪，鑽石公主號受疫情影響，睽違8年再度重返高雄港，以上兩艘郵輪將於4月份首次靠泊高雄港旅運中心。

璽寶郵輪探險號將於3月14日首航高雄港。（高雄港務分公司提供）

挪威郵輪天空號將於3月18日靠泊高雄港，本年度預計造訪高雄港5次。（高雄港務分公司提供）

大洋郵輪里維拉號將於3月19日靠泊高雄港。（高雄港務分公司提供）

大洋郵輪英希格號將於4月15日首次靠泊高雄港旅運中心。（高雄港務分公司提供）

公主郵輪鑽石公主號將於4月30日首次靠泊高雄港旅運中心。（高雄港務分公司提供）

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