新北女力運動Party3月8日登場 運動中心及博物館享優惠

新北市18座國民運動中心，部分運動中心於婦女節前後推出女性免費體驗課程。（圖片由新莊國民運動中心提供）

2025/03/07 11:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府歡慶38婦女節，推出專屬女性優惠系列活動，如國民運動中心部分課程女性免費體驗及優惠時段，各圖書館串聯辦理書展「溫柔的力量-女力崛起」及影友會，社會局8日將在三重空軍一村舉辦運動健康PARTY「women尚勇 女力動滋動」活動，社會局長李美珍表示，活動邀集多項領域女力代表與婦女團體朋友齊聚歡慶婦女節，結合動健康、婦女大學展演、運動攤位市集同歡。

新北市「women尚勇 女力動滋動」活動於8日上午10點至12點半在三重空軍一村登場，除有精采女力展演、運動攤位體驗，民眾如領有「闖關暨摸彩券」皆可獲得好禮，若再至5個攤位參與體驗並完成任務者，可加碼參加摸彩，獎品有Garmin手錶、多功能電烤盤、電風扇、電烤箱及多項運動健身用品，邀請婦女朋友及民眾踴躍參與。

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新北市18座國民運動中心，除設有女性友善空間、專屬課程及運動日外，部分運動中心也於婦女節前後接續推出女性免費體驗課程，如淡水中心8日提供免費有氧課程、板樹體育館8日提供免費空中瑜珈課程，另土城、三重及蘆洲中心也有體驗活動，歡迎女性朋友一起動健康。

除歡迎女性朋友一起動健康，新北市也鼓勵女性朋友趁著假日外出走走放鬆休息，新北市十三行博物館推出8日憑票根或收據可至13 CAFÉ兌換八里柚子茶、淡水古蹟博物館也推出3月份自營文創商品9折優惠等，詳細資訊可查詢新北市社會局網頁。

新北市十三行博物館3月8日憑票根或收據可至13 CAFÉ兌換八里柚子茶。（圖片由十三行博物館提供）

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