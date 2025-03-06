屏東潮州地標「光春圓環」拆不拆？再增「渦流式圓環」模擬供決策

潮州光春圓環。（記者陳彥廷攝）

2025/03/06 23:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕去年盤點全台799個危險路口中，最後未改善的潮州光春圓環原定要拆除，但地方湧起保留聲浪，屏縣府再度安排現勘，也定調縮減圓環上方視覺障礙物及圓環等大小方式並以新式渦流圓環重新模擬動線，預計月底的道安會報將定調，盼在兼顧民意及道安下重塑路口。

光春圓環為潮州鎮地標，位於潮州以南鄉鎮進入潮州主要幹道的道路要衝，可說是屏東縣內交通流量最大的圓環，現規劃1快1混合車道模式供通行，但以往曾發生過數度相當嚴重的事故，因此被列為799個危險路口之1。

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屏縣府原經現勘後，認為因車流量大且車輛交織點太多，預定在春節後就要拆除圓環，更動為五岔路口以號誌管理車流，但拆除地標消息傳出，在過年期間引來許多歸鄉遊子錯愕，最後經網路匯整保留的不小民意，也有鄉親繪製國際潮流新式的「渦流式圓環」作為新構想，屏縣府則是再度安排現勘。

屏縣府官員透露，光春圓環應是全台最後尚未改善的危險路口，目前納入民間主動提供的渦流式圓環，與原方案的拆除和保留重新進行數值模擬，屆時將提供道安會報道安委員再次討論、定調，預計本月底的聯席會報就會有結果。

屏縣府指出，渦流方案很可能會縮減圓環的大小，並讓上方的視線通透度最佳化，並在路口輔以號誌進行管理，由於鎮內另一個「建基圓環」的成效相當好，因此無論如何，改善既有圓環，優化線型是不變的方向。

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