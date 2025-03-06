聚福堂納骨塔出現裂縫，後龍鎮公所鼓勵遷移。（記者蔡政珉攝）

2025/03/06 16:23

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮立聚福堂納骨塔因土地問題遭停止營運，後龍鎮公所斥資1億多元，在舊塔右前方空地新建納骨塔，取名為聚善堂，已經於2023年啟用。不過，後龍鎮公所近來發現使用至今已經47年的聚福堂建築出現嚴重龜裂及結構毀損，公所祭出獎勵措施，鼓勵鎮民將家中祖先請到聚善堂。

後龍鎮長謝清輝表示，希望鎮民將祖先請到新啟用的聚善堂，小甕的一甕優惠8000元、大甕則優惠1萬元，盼鼓勵鎮民能盡速幫祖先搬到新家，也能住新家庇佑後代。

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後龍鎮公所指出，聚福堂因嚴重龜裂及結構毀損，公所評估效益後新建聚善堂，第一期7千多個櫃位已經賣出近6成、第二期工程也在加速施工中，規劃提供6千多個櫃位，公所也持續美化牌樓、停車場周邊環境，希望殯葬園區公園化。

謝清輝也提到，特別選擇種植松樹、柏樹，象徵祖先永恆不朽的精神常在。謝清輝表示，各項環境改善工作目的為希望讓祖先們能有個舒適的安放空間，以便後代子孫在慎終追遠時也能有舒適的祭拜場所。

聚福堂納骨塔出現裂縫，後龍鎮公所鼓勵遷移。（記者蔡政珉攝）

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