雄中畢旅「新竹2小時殺到101」 巨城電視牆出絕招驚動校長留言

巨城購物中心電視牆以紅底白字寫下歡迎雄中畢旅同學。（圖擷取自Big City遠東巨城購物中心臉書）

2025/03/06 14:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有一名高雄中學學生日前貼出畢旅行程，新竹巨城為其中一個景點，而台北101為新竹巨城之後的下一站，兩者在時間安排上僅隔2小時，引發熱議。而5日雄中畢旅第一天，巨城百貨的電視牆以紅底白字寫下「熱烈歡迎」，該貼文吸引3萬網友按讚外，雄中校長也親自到貼文下留言。

有網友先前在臉書貼出雄中畢旅行程，行程中3月5日下午2時要到新竹巨城百貨，下午4時要到台北101觀景台，臉書粉專Big City遠東巨城購物中心的小編在2月17日PO出該貼文的截圖笑稱「來不及吧。」小編昨日下午又貼文表示「突然想起，今天下午是不是有某校行程路過」。

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小編在5日下午5時PO出1張照片，照片中可以看到遠百外的電視牆以紅底白字放映「熱烈歡迎，雄中戶外教學B線同學路過吃晚餐」小編在貼文中表示「我們主打一個地主之誼。」

該貼文吸引3萬網友點讚，網友紛紛留言「以後當工程師就會常來了」、「笑死，真的很會欸」、「哇！好給雄中面子，直接在巨城的電視牆歡迎」、「謝謝巨城的用心，太溫暖了」。雄中校長也留言「應該要給雄中廣告費吧！捐款給雄中，絕對可信任」小編也回應「欸不是，我驚動到校長了。」

雄中學生貼出新竹2小時衝台北畢旅行程，被巨城小編截圖轉貼，接著小編貼出巨城電視牆歡迎雄中的照片，引發熱議。（圖擷取自Big City遠東巨城購物中心臉書）

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