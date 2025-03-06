為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雄中畢旅「新竹2小時殺到101」 巨城電視牆出絕招驚動校長留言

    巨城購物中心電視牆以紅底白字寫下歡迎雄中畢旅同學。（圖擷取自Big City遠東巨城購物中心臉書）

    巨城購物中心電視牆以紅底白字寫下歡迎雄中畢旅同學。（圖擷取自Big City遠東巨城購物中心臉書）

    2025/03/06 14:45

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有一名高雄中學學生日前貼出畢旅行程，新竹巨城為其中一個景點，而台北101為新竹巨城之後的下一站，兩者在時間安排上僅隔2小時，引發熱議。而5日雄中畢旅第一天，巨城百貨的電視牆以紅底白字寫下「熱烈歡迎」，該貼文吸引3萬網友按讚外，雄中校長也親自到貼文下留言。

    有網友先前在臉書貼出雄中畢旅行程，行程中3月5日下午2時要到新竹巨城百貨，下午4時要到台北101觀景台，臉書粉專Big City遠東巨城購物中心的小編在2月17日PO出該貼文的截圖笑稱「來不及吧。」小編昨日下午又貼文表示「突然想起，今天下午是不是有某校行程路過」。

    小編在5日下午5時PO出1張照片，照片中可以看到遠百外的電視牆以紅底白字放映「熱烈歡迎，雄中戶外教學B線同學路過吃晚餐」小編在貼文中表示「我們主打一個地主之誼。」

    該貼文吸引3萬網友點讚，網友紛紛留言「以後當工程師就會常來了」、「笑死，真的很會欸」、「哇！好給雄中面子，直接在巨城的電視牆歡迎」、「謝謝巨城的用心，太溫暖了」。雄中校長也留言「應該要給雄中廣告費吧！捐款給雄中，絕對可信任」小編也回應「欸不是，我驚動到校長了。」

    雄中學生貼出新竹2小時衝台北畢旅行程，被巨城小編截圖轉貼，接著小編貼出巨城電視牆歡迎雄中的照片，引發熱議。（圖擷取自Big City遠東巨城購物中心臉書）

    雄中學生貼出新竹2小時衝台北畢旅行程，被巨城小編截圖轉貼，接著小編貼出巨城電視牆歡迎雄中的照片，引發熱議。（圖擷取自Big City遠東巨城購物中心臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播