宜蘭民宿串聯推數位優惠券 逾百商家響應祭好康

宜蘭觀光民宿行銷協會研發「宜蘭旅遊通」平台，第一站選在冬山鄉老街形象商圈曝光，並邀請加入平台提供優惠的島匠醬油等店家與會。（記者王峻祺攝）

2025/03/06 15:46

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭觀光民宿行銷協會研發「宜蘭旅遊通」平台，串聯會員推出數位優惠券，並和縣內觀光業者合作，只要出示平台頁面或輸入專屬代碼，就能享有商家祭出的好康優惠，遊客也可按圖索驥，透過定位探尋宜蘭好店，輕鬆掌握在地食宿旅遊。

去年甫成立的宜蘭觀光民宿行銷協會，會員數已達80家，其中不少人是斜槓業者，身兼程式工程師、工藝師及美編行銷，在理事長葉家昇號召下，研發「宜蘭旅遊通」數位平台，遊客只要加入LINE好友，就能享有全縣107家觀光業者提供的商品優惠，未來還將邀請更多商家加入。

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葉家昇說，過去觀光業者都會和民宿業者合作，放置實體優惠券促進旅客消費，加乘服務效果，但受限使用日期導致票券過期的紙張浪費，為響應環保、無紙化，經與會員討論後，推出更便利、智慧的數位優惠券，計畫也獲廣大商家支持。

他說，加入協會的每家民宿均有專屬代碼，會提供給旅客使用，輸入平台換取店家優惠，為鼓勵一般民眾加入「宜蘭旅遊通」，有些商家也會祭出好康，不用代碼出示平台頁面就能直接享折扣，體驗更便利且環保的旅遊購物服務。

優惠平台曝光首站，今天選在冬山鄉老街形象商圈，並邀請加入平台提供優惠的島匠醬油等店家與會。他們表示，透過旅宿合作，讓店家得到更多曝光，遊客走訪宜蘭也能體驗更豐富遊程，只要使用手機或其他數位裝置，就可輕鬆獲取優惠資訊。

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