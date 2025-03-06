參訪國台圖 日本慶應大學深度學術交流

日本慶應義塾大學參訪國台圖深度學術交流，致贈國台圖館長曹翠英紀念品。（記者翁聿煌攝）

2025/03/06 11:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕國立台灣圖書館去年3月與日本慶應義塾大學簽署學術交流協議後，日前由慶應大學媒體中心事務長関秀行率主任原直実等人就國台圖公共性與專業性特色進行交流，國台圖展示前台灣總督府民政長官後藤新平文庫蒐藏史料，獲得來訪日本學者重視。

國台圖館長曹翠英表示，自與慶應大學簽署學術交流協議後，雙方曾就地震對策、館藏保護與數位化，及學術資源共享等議題由同仁赴日吸取實務經驗，為後續合作打下厚實基礎。

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她表示，這次訪團行程以館藏採購與編目作業為主軸，包括溫濕度控制、除蟲除酸修復作業等，過程中充分交換兩國在編目實作上的差異，拜會過程関秀行並代表所路之須田伸一，贈送天皇時期歷經百年台灣特色明信片予曹翠英。

國台圖表示，今年適逢後藤新平100週年，國台圖由顧問曾添福以〈後藤新平〉資料為例，參觀特色書庫，介紹接收資料後整理作業，〈後藤新平文庫〉藏書以文學、歷史、地誌、哲學類圖書為主，並簡介該文庫輾轉成為國台圖館藏歷程，介紹幾本重要圖書如《北海道寫真帖》等。

去年底國台圖舉辦「台灣學資源傳播與轉化應用國際學術研討會」，來自日本東北大學伏見岳人與拓殖大學長谷部茂教授，即針對〈後藤新平文庫〉進行研究發表，顯見相關館藏受到日方相當程度的重視。

外賓在國台圖視障資料中心認識典藏無障礙圖書資源，如雙視書、手語書等及無障礙設備如觸摸式地圖、擴視機、觸讀機等，並體驗手語學習影片與互動遊戲，関秀行表示，慶應大學也有視障學生，具備相關設備，惟過去不知如何操作，經介紹已有初步概念，是新的一項體驗與突破。

來訪學者在繪本創生基地中看到不同繪本作家策展、孩童認養擔任志工、對身障讀者友善設計，以及SDGs繪本與北市20所國小展開合作進行教案與閱讀推廣，圖書修護上，日本典具帖、鳳髓箋紙皆令人感到新奇，並在體驗手工縫製書中畫下尾聲。

國台圖問曾添福向來訪人士介紹館藏中的後籐新平文庫。（記者翁聿煌攝）

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