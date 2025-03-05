為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台義修約空運服務協定 客運增至每週19班、開放直飛威尼斯

    台義空運服務協定修約簽署，我國民航局長何淑萍與義大利民航局主席Pierluigi Umberto Di Palma完成兩國空運服務協定修約簽署。（民航局提供）

    台義空運服務協定修約簽署，我國民航局長何淑萍與義大利民航局主席Pierluigi Umberto Di Palma完成兩國空運服務協定修約簽署。（民航局提供）

    2025/03/05 14:34

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台義（義大利）空運服務協定3月5日完成修約簽署，客運容量從每週7班擴增至每週19班，航點也從羅馬及米蘭，再新增威尼斯。

    交通部民航局局長何淑萍與義大利民航局主席皮耶路易吉·翁貝托·迪·帕爾馬（Pierluigi Umberto Di Palma）今天完成修約簽署，擴增我國往返歐洲的航班密度。

    民航局說明，這次協定修正後，客運容量班次由各方每週7班大幅擴增為每週19班，航點除羅馬、米蘭外，再新增威尼斯；貨運容量班次每週3班中，新增各方得享貨運延遠第5航權每週2班，提升航空公司客貨運營運空間與彈性。

    目前中華航空公司飛航羅馬客運航線每週3班，長榮航空公司飛航米蘭客運航線每週4班，去年平均載客率達81%。

    根據2024年觀光統計資料，台義間兩國互訪人數超過7萬人，較2023年同期成長超過20％，經雙方民航局順利修約增班，將有助於兩地航空公司視市場需求增闢航班，提升民眾往來兩國的便利性，促進我國與歐洲之間的經貿往來與觀光文化交流。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播