台義修約空運服務協定 客運增至每週19班、開放直飛威尼斯

台義空運服務協定修約簽署，我國民航局長何淑萍與義大利民航局主席Pierluigi Umberto Di Palma完成兩國空運服務協定修約簽署。（民航局提供）

2025/03/05 14:34

〔記者蔡昀容／台北報導〕台義（義大利）空運服務協定3月5日完成修約簽署，客運容量從每週7班擴增至每週19班，航點也從羅馬及米蘭，再新增威尼斯。

交通部民航局局長何淑萍與義大利民航局主席皮耶路易吉·翁貝托·迪·帕爾馬（Pierluigi Umberto Di Palma）今天完成修約簽署，擴增我國往返歐洲的航班密度。

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民航局說明，這次協定修正後，客運容量班次由各方每週7班大幅擴增為每週19班，航點除羅馬、米蘭外，再新增威尼斯；貨運容量班次每週3班中，新增各方得享貨運延遠第5航權每週2班，提升航空公司客貨運營運空間與彈性。

目前中華航空公司飛航羅馬客運航線每週3班，長榮航空公司飛航米蘭客運航線每週4班，去年平均載客率達81%。

根據2024年觀光統計資料，台義間兩國互訪人數超過7萬人，較2023年同期成長超過20％，經雙方民航局順利修約增班，將有助於兩地航空公司視市場需求增闢航班，提升民眾往來兩國的便利性，促進我國與歐洲之間的經貿往來與觀光文化交流。

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