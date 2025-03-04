3保育物種現蹤東海岸 藍腹鷴、麝香貓、台灣野山羊出沒卑南溪口

現蹤台東卑南溪口植被復育造林地的藍腹鷴。（林保署台東分署提供）

2025/03/04 15:41

〔記者黃明堂／台東報導〕繼珍稀保育類現蹤台東鬧區鯉魚山後，台東再傳野生傳奇！原本在淺山森林才看得到的藍腹鷴、麝香貓、台灣野山羊，竟在卑南溪口植被復育造林地。林業保育署台東分署首度拍攝到珍貴影像，認為該區域生態造林確實有助於形成動物友善通道，讓野生動物悠然地在海岸山脈與卑南溪口間移動生活。

台東市鬧區所在的鯉魚山日前被民眾目擊並拍攝到崩塌峭壁上有台灣野山羊，由於周遭都是住宅區，如何而來？台東分署也不明所以。靠海的卑南溪口又傳有森林保育類野生動物，也是驚奇，但比起鯉魚山卻有脈絡可循。

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台東分署說，國土生態綠網於台東區域綠網計有6條保育軸帶，其中「卑南溪溪流保育軸帶」以串連生態廊道與建置動物通道為推動策略之一，台東分署與水利署第八河川分署攜手合作，於卑南溪口周邊及高灘地種植原生樹種，除可減少揚塵與風飛沙，也同時營造出野生動物的棲息環境。

台東分署表示，藉由多年期的生態路徑調查監測計畫，首次驚喜發現分佈於淺山的藍腹鷴、麝香貓、台灣野山羊、台灣野豬等動物出現在卑南溪口周邊，說明海岸山脈與卑南溪口的物種組成可能存在一定程度的連結性。

台東分署表示，「卑南溪溪流保育軸帶」以卑南溪流域範圍為主並包含國家級濕地「卑南溪口重要濕地」，由於河道周邊存有農耕土地、道路、聚落等使用態樣導致棲地破碎化，大多認為並非哺乳類的適宜棲地，本次明確拍攝到中低海拔野生動物下移至平地河口範圍活動，是件令人振奮的事。

未來將持續盤點鏈結中央山脈與海岸山脈間可能的動物通道，栽植多樣化在地原生樹種或草類植被，以生態造林方式，提供野生動物棲息或庇護的環境並降低棲地間的移動風險，同時也呼籲民眾支持友善生態農法、不餵食遊蕩犬貓或野生動物，共同營造友善野生動物的自然環境。

現蹤台東卑南溪口植被復育造林地的麝香貓。（林保署台東分署提供）

現蹤台東卑南溪口植被復育造林地的台灣野豬。（林保署台東分署提供）

現蹤台東卑南溪口植被復育造林地的台灣野山羊。（林保署台東分署提供）

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