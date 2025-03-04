台鐵月台門計畫啟動第一道測試門 高捷率團取經

台鐵月台門計畫在高雄車站裝置完成第一道測試門，高雄車站站長黃登瑞（橘衣）為高捷團隊詳細解說。（記者王榮祥攝）

2025/03/04 00:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵月台門計畫今年1月在高雄車站建置第一道「測試門」，也是全台首處纜繩升降式月台門；鄰居高雄捷運公司專程率團到場取經，表示目前雖暫無月台門方案，但須先蒐集各種月台門資訊。

台鐵月台門計畫總經費1億4千餘萬元，今年元月在高雄車站動工，跟常見左右式不同，採纜繩升降式（上下），初步先裝置一組測試門，若整體運作順利，預估最快明年3月前，會在第二月台2B股道完成全長約300公尺月台門。

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與台鐵高雄車站共構的高雄捷運公司，昨由運務處長邱文和、維修處長謝承宏帶領團隊夥伴10多人，專程前往高雄車站取經；高雄車站站長黃登瑞、高雄工務段專人與承包廠商技術人員全到場，為「鄰居」詳細解說。

黃登瑞說明，台鐵車種多，與高鐵、捷運單一車種不一樣，所以月台門必須因應各種車款，最後選擇纜繩升降式；2月已完成裝置測試門，將透過實際運作找出需調整、修正的問題。

工務段與承包廠商指出，測試門全長20公尺，分成兩個區段（3根柱子），纜繩高度約1.7公尺，經由感控機組在列車進站確定停車後，才會升起月台門讓乘客上下車，月台門降下並確定無人在月台門外後，列車再離開。

測試門是由韌性十足的鋼纜組成，無法攀爬且很耐撞，乘客跨入警戒區時則會有警告聲，整組測試門由韓國進口組裝，未來會持續增加台製比例，

由於是台鐵、也是全台第一組升降式月台門，高捷團隊相當好奇，詢問許多關於操作、安全、電力、預防機制等問題，將作為後續高架月台、若需裝設月台門時的參考；為感謝好厝邊解說，高捷還特地準備超人氣蜜柑娃娃致意。

台鐵月台門計畫採用纜繩升降式，由鋼纜組成的「門」韌性十足。（記者王榮祥攝）

台鐵月台門計畫在高雄車站測試中。（記者王榮祥攝）

台鐵月台門計畫先在高雄車站設置20公尺的測試門。（記者王榮祥攝）

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