33世界聽力日 科林公司再捐南市百萬元助聽器

科林公司經理蔡鋕鑫（左）_與全國聲暉聯合會理事長莫素娟（右）出席公益記者會。（圖由南市社會局提供）

2025/03/03 14:21

〔記者蔡文居／台南報導〕3月3日為世界聽力日，台南市政府繼去年獲科林國際助聽器股份有限公司捐贈弱勢民眾助聽器，這次再度獲贈市價100萬元的助聽器，受益對象為台南市18歲以下領有低收或中低收入戶證明或為社福補助身分者，南市府即日起開始受理民眾申請。

市長黃偉哲表示，聽力損失不僅影響日常生活，也增加罹患失智症風險。非常感謝科林公司繼去年下半年捐贈南市55萬元雙耳助聽器、實際幫助5名民眾重拾有聲精采生活，今年延續善舉再度挹注百萬元額度的助聽器並擴大受益對象至18歲以下者，免除經濟弱勢民眾購買輔具的負擔。

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科林助聽器經理、同時也是中華民國聽力師公會全國聯合會秘書長蔡鋕鑫表示，科林公司自1986年起創立至今專業經營多年，長期倡議聽力照護重要性，助聽器的高單價常常讓許多弱勢聽損家庭難以負荷，進而影響聽損者社會參與，透過本次捐贈，希望與南市社會局共同協力，讓弱勢聽損者或是長輩都能及時獲得適當的輔具支持。

社會局表示，民眾如有聽力困擾，可洽南市永華或官田輔具中心評估轉介至科林助聽器各服務據點，民眾再持轉介單至各據點索取助聽器。

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