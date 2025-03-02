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    「與車爭道」掰了！ 彰化國聖國小前人行道升級 400公尺新路線曝光

    彰化市國聖國小校門就在中山路旁，車多、路幅寬，學童走天橋穿越馬路，但下了天橋就沒有人行道可用。（記者張聰秋攝）

    彰化市國聖國小校門就在中山路旁，車多、路幅寬，學童走天橋穿越馬路，但下了天橋就沒有人行道可用。（記者張聰秋攝）

    2025/03/02 12:20

    〔記者張聰秋／彰化報導〕人行道再進化！繼完成彰化市中山路三段與金馬路口道路改善工程後，交通部公路局彰化工務段再推新計畫，鎖定國聖國小前的中山路三段與泰和路三段巷弄，新增實體與標線型人行道，確保學童、居民行走安全，盼讓「與車爭道」成為過去式。

    因應工程的施作，彰化工務段已封閉中山路三段與泰和路三段路口巷弄，預計本月動工，工期約一個月，國聖國小也同步配合，願意內縮校門口前的花台，騰出空間施作人行道，為學生打造更安心的通學環境。

    國聖國小校長李志穎表示，學校師生約150人，校門口正對車流密集、路幅寬廣的台一線，學生雖可利用人行天橋穿越中山路，但天橋以外的路段卻沒有安全的行走空間，完工後，學童上下學將能沿著新設的人行道行走，家長和老師也能更放心。

    彰化工務段長廖志彬指出，這次人行道施作路線約3至400公尺，除了考量現有道路寬度、沿線民宅及台電電箱、路燈等設施，部分路段會開闢實體人行道，若空間不足，則以標線型人行道取代。未來，學童可透過新設的人行道走上天橋，再進入校園，減少橫越中山路的風險，改善行人通行安全。

    國聖國小配合人行道工程，校門口前花台，同步內縮挪出空間，以利工程推進。（記者張聰秋攝）

    國聖國小配合人行道工程，校門口前花台，同步內縮挪出空間，以利工程推進。（記者張聰秋攝）

    彰化市國聖國小臨中山路旁，學童走天橋過大馬路。（記者張聰秋攝）

    彰化市國聖國小臨中山路旁，學童走天橋過大馬路。（記者張聰秋攝）

    公路局彰化工務段封閉彰化市泰和路三段與中山路三段路口巷弄，最近將會開始施作人行道工程。（記者張聰秋攝）

    公路局彰化工務段封閉彰化市泰和路三段與中山路三段路口巷弄，最近將會開始施作人行道工程。（記者張聰秋攝）

    公路局彰化工務段為讓學童與當地居民穿越中山路更加安全，將在天橋兩邊施設人行道，依道路空間與既有路幅，部分路段做實體，部分以標線型劃設人行道。（記者張聰秋攝）

    公路局彰化工務段為讓學童與當地居民穿越中山路更加安全，將在天橋兩邊施設人行道，依道路空間與既有路幅，部分路段做實體，部分以標線型劃設人行道。（記者張聰秋攝）

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