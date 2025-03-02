中市公車降低駕駛視線死角 已全部安裝先進駕駛輔助系統

除安裝安裝先進駕駛輔助系統（ADAS），交通局也要求公車業者確實執行「路口安全確認」。（市府提供）

2025/03/02 09:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市公車約1300多輛，過去因駕駛有視線盲點而撞上行人，台中市交通局2023年至2024年兩年共編多8千萬，補助業者購買先進駕駛輔助系統（ADAS），作為駕駛們的「第三隻眼」，在偵測到潛在危險時提供即時警示；交通局表示，1300多輛公車已全部安裝完成，減少駕駛視線死角，增加用路人的安全。

不過，交通局長葉昭甫強調，先進駕駛輔助系統能輔助駕駛員提供即時安全提示，但這只是整體行車安全的一部分，駕駛員確實執行「路口安全確認」才是關鍵，交通局將持續監督公車業者定期辦理行車安全教育訓練並落實自主管理，強化駕駛員路口轉向停讓意識，將駕駛行經路口轉向「右轉指差確認，左轉再三確認」觀念深印在腦中。

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去年9月發生台中市公車撞上女大生，但非首例，而台中市公車已多次撞上行人的事故，為改善公車行駛安全，交通局在2023、2024年度編列經費補助業者安裝系統設備，幫助客運業者將所屬車輛全數裝設先進駕駛輔助系統，並已於2024年底完成裝設，藉由先進設備提醒告警駕駛員，降低駕駛行為中的人為失誤，同時推動屆齡汰舊換新車輛選購相關系統，進一步提升市區公車的行車安全性。

交通局表示，除補助客運業者增設輔助系統提升車輛品質，也責成各客運業者貫徹自主管理，包含駕駛員勤前教育及業者自主查核情形，督促客運業者持續辦理行車安全教育訓練，強化公車駕駛員行車安全觀念，維護民眾搭乘權益。

葉昭甫表示，目前全市公車皆已裝設先進駕駛輔助系統，讓死角風險降到最低，確保用路人及大眾運輸安全，也嚴格督促客運業者向所屬駕駛員加強宣導並實施「路口安全確認」機制，並透過每年辦理市區公車評鑑，將行車安全及服務品質納入主要指標，積極輔導市區客運業者精進行車安全及服務品質。

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