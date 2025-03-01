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    四接環評通過環團不滿 基市議員施偉政：難道中山區4萬多人的肺不是肺？

    市議員施偉政質問環團，難道中山區4萬多人的肺不是肺嗎？（施偉政提供）

    市議員施偉政質問環團，難道中山區4萬多人的肺不是肺嗎？（施偉政提供）

    2025/03/01 15:23

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆協和電廠四接環評環境部審查通過，但環團卻要對台電提告。民進黨籍基隆市議員施偉政在社群發出一則影片，他激動力戰環團，台電協和電廠燃氣空污嚴重，現在好不容易可以有改善的機會，環團卻每次都有新議題反對，「這些事情不改善，請問要犧牲多少中山區人的肺？」「難道中山區4萬多人的肺不是肺？」引起許多民眾認同。

    四接環評歷經7年終於闖關成功，環團守護外木山行動小組痛批環評違法，上月27日向台北地檢署遞狀控告台電公司。

    施偉政指出，中山區居民都知道，只要協和電廠發電、燃燒重油，就會有非常多落塵，掉落在居民的車子、衣服甚至屋頂上，中山區有20個里里長和社區發展協會理事長，花這麼多的時間來到環境部，是受到控制嗎？難道這些人都是神經病？

    他指出，協和電廠對於在地許多居民而言，是無法割捨的「惡鄰居」，深盼它能「轉負為正」，為地方帶來正影響，而現在好不容易能將燃油改為燃氣的機會，這些環保團體到底在反對什麼？中山區的里長，每天都必須面對里民質問，「協和電廠落塵何時能改善，空氣什麼時候可以變好」？結果環團卻打著「環保」名義來杯葛會議，嚴重阻礙地方的發展，讓在地居民連獲改善的機會都沒有，中山區的居民等多久了？「難道我們中山區4萬多人都不是人，只有環團才是人嗎」？如果問題不改善，請問還要犧牲多少中山區人的肺？

    施偉政也強調，既然環評已經通過，未來要進入地方審查，他會做好基隆市議員的權責，監督台電履行提出的優惠基隆方案，要求台電未來針對協和電廠周邊應有積極規劃，改善周邊環境。

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