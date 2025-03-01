台中泰安櫻花季值勤女警爆紅 「超美正面照」曝光網嗨翻

「TCPB 局長室」PO出一張女警脫掉警帽的正面照，還表示是Threads限定的照片，清秀模樣曝光後迷暈大批網友。（圖擷取自「TCPB 局長室」Threads）

2025/03/01 14:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中泰安派出所附近種植60多株八重櫻，在每年櫻花季都吸引不少遊客朝聖，臉書粉專「TCPB 局長室」也會在期間於社群平台發文，呼籲賞花遊客配合現場同仁交通疏導及管制。未料，今年「TCPB 局長室」發布的現場交管照片，其中一名表情嚴肅、外貌不輸身後美麗櫻花的女警，意外引發1.8萬人轟動。

被讚譽為「最美派出所」、知名賞櫻景點之一的台中泰安派出所，近期因228連假帶來的大量賞櫻人潮，讓現場出現員警進行交管的情況。對此，「TCPB 局長室」上月27日發文呼籲，準備在連假期間前來賞花的市民朋友，配合現場同仁交通疏導及管制，「讓大家都能在這片美麗的櫻花樹下，度過愉快且幸福的時光」，同時附上多場現場照片。

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該文一出，許多網友被執勤的員警外貌給吸引，其中又以散發一股凜若冰霜氣質、綁著馬尾的女警最受眾人矚目，「櫻花被比下去」、「一樣是賞花～警花」、「還來得及報名當警察嗎？」、「不知道該看花還是警察了」、「櫻花在哪？我只看到女警」、「沒看標題我以為是新的偶像劇」、「原來賞花賞的不是櫻花，是警花」。

還有不少網友紛紛敲碗跪求分享該名女警的IG帳。「TCPB 局長室」則在事後PO出一名女警脫掉警帽的正面照，還表示是Threads限定的照片，清秀模樣曝光後迷暈大批網友，「花美，人更美~」、「真的是看警花，人比花嬌」、「不該把這位女警入鏡啊！花都被比下去了」。

「TCPB 局長室」日前發布台中泰安派出所現場交管照片，其中一名表情嚴肅、外貌不輸身後美麗櫻花的女警，意外引發1.8萬人轟動。（圖擷取自「TCPB 局長室」臉書粉專）

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