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    美「麥」喔！風吹麥浪慶豐收 大雅小麥節登場

    大雅小麥節農特產品展售，吸引遊客購物品嘗小吃。（記者張軒哲攝）

    大雅小麥節農特產品展售，吸引遊客購物品嘗小吃。（記者張軒哲攝）

    2025/02/28 14:18

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大雅區是國內小麥大宗產地，每年3月小麥成熟時節，金色麥田呈現風吹麥浪景象，吸引遊客拍照。今日小麥產業文化節「浪麥隨蛇舞」活動登場，台中晴朗溫暖，吸引民眾前來欣賞麥浪風光，徜徉麥田拍照，感受春日的氣息。

    大雅區小麥產業文化節「浪麥隨蛇舞」活動在寶興宮前廣場登場，結合「台中市農特產品展售暨農民節表揚大會」，逾百個攤位沿著麥田一字排開，吸引民眾購物吃美食。現場除有「浪麥隨蛇舞」為主題的麥田裝置藝術外，搭配地方社團表演、各區農會農特產品展售、親子手作等活動，吉祥物麥麥鴨吸引遊客搶拍。

    主辦單位大雅區農會指出，大雅小麥每年種植面積約110公頃，是國內最大面積的麥田景觀區，農會自2004年起辦理小麥產業文化活動，美麗的黃金麥浪每年都吸引數萬名遊客及網紅至麥田打卡取景，儼然成為大雅區年度盛會。為因應小龍年，此次主裝置藝術再度與弘光科技大學合作，將蛇的靈動特性與大雅的麥田風光巧妙結合，透過蛇的曲折立體設計，邀集大雅區中、小學合作彩繪浪麥小屋，營造有趣的蛇年意象。

    大雅小麥文化節吉祥物麥麥鴨。（記者張軒哲攝）

    大雅小麥文化節吉祥物麥麥鴨。（記者張軒哲攝）

    大雅小麥每年種植面積約110公頃，是國內最大面積的麥田景觀區。（記者張軒哲攝）

    大雅小麥每年種植面積約110公頃，是國內最大面積的麥田景觀區。（記者張軒哲攝）

    大雅麥田逐漸由綠轉黃，風吹麥浪景象，吸引遊客拍照。（記者張軒哲攝）

    大雅麥田逐漸由綠轉黃，風吹麥浪景象，吸引遊客拍照。（記者張軒哲攝）

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