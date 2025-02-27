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    週五好天氣！高溫上看29度 西半部空品亮「紅燈」

    週五各地都是多雲到晴的好天氣。（資料照）

    週五各地都是多雲到晴的好天氣。（資料照）

    2025/02/27 21:18

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明天是228連假首日，各地早晚天氣稍涼，但白天高溫最高可達29度，早出晚歸請留意氣溫變化。西半部及外島地區，為多雲到晴；僅東部、東南部及恆春半島地區，有零星短暫陣雨。另外，西半部易累積污染物，空品亮紅燈，民眾出遊建議配戴口罩。

    中央氣象署預報，週五的環境風場為偏南風，氣溫將更為暖和。各地大多為多雲到晴的天氣型態；僅東部、東南部及恆春半島地區，有零星短暫陣雨。同時，金門、馬祖、中部以北及清晨的南部地區，易有局部霧或低雲現象，恐影響能見度，請多加留意。

    溫度方面，週五各地低溫約14至18度，白天高溫則有27至29度，外島全天為11至22度，請注意早晚溫度變化。

    天氣風險公司指出，週五起華南雲系逐漸離開，預估西半部為晴到多雲，但早晚起霧機會仍高；東半部地區則是多雲的天氣，局部地區雲量恐稍多，並有短暫雨的機會。類似的天氣至少持續到週日，並可望延續到下週一的白天。

    紫外線指數部分，週五基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、連江縣、金門縣為「中量級」；其餘縣市均為「高量級」。

    ​空氣品質方面，週五西半部易累積污染物。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；澎湖為「普通」等級；竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，竹苗、中部地區短時間可能達紅色警示等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

    週五白天高溫最高可達29度。（擷取自中央氣象署網站）

    週五白天高溫最高可達29度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週五為「中量級」、「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週五為「中量級」、「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    ​空氣品質方面，週五西半部易累積污染物。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    ​空氣品質方面，週五西半部易累積污染物。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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