恆春建城150年盛事 社頂排灣部落發聲不缺席

舊稱龜仔甪的墾丁社頂部落拜訪恆春鎮公所，將結合當地傳統祖靈祭參與恆春建城150年，右前起鎮代會主席趙記明、鎮長尤史經。（記者蔡宗憲攝）

2025/02/27 16:36

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕舊稱龜仔甪的墾丁社頂部落，早年經戰爭及嚴重漢化，當地居民及文化幾乎消滅，近年當地奔走爭取回復排灣族身分，今天更拜訪恆春鎮公所發聲，將結合當地傳統祖靈祭參與恆春建城150年，讓更多人了解這群險被遺忘的排灣族群。

400年前曾經偉大的部落排灣族龜子甪社族人後裔，由中度舊部落頭目阿甪骨後裔3兄弟的大哥清岳法師（今社頂部落一心寺出家），昨與部落4位帶刀勇士、2位圈選靈媒及族親，穿著傳統排灣族圖騰及紅面戰神龜仔甪社印記背心，拜訪恆春鎮長尤史經及鎮代會主席趙記明，強調恆春建城150年，參與當年歷史的社頂排灣族不能缺席。

請繼續往下閱讀...

中度舊部落頭目阿甪骨後裔武洛克勇士（漢名張孝逢）表示，諸多因緣與外界誤解及失誤，造成迄今身分仍是偽漢人，但許多歷史學者提供的資料，證實鵝鑾鼻燈塔周邊土地是當年清朝向琅嶠下十八番社「龜仔律社」所購，學者郭素秋的研究中也證明「琅嶠下十八番社」的「龜仔甪社」是排灣族系，與恆春建城以來的歷史密不可分。

長期為族人正名奔走暨建構史話的文史工作者念吉成指出，配合恆春建城150年除了傳統祖靈祭，更舉辦萬國萬靈及水族等慰靈祭，這次更有日本井上音樂文化博士創作「龜仔甪社祈願世界和平之歌」，授權本縣大同高中管旋樂團，有70位師生及結合在地師生，屆時將首次跨國，於部落與南岬燈塔前公演盛事。

舊稱龜仔甪的墾丁社頂部落拜訪恆春鎮公所，將結合當地傳統祖靈祭參與恆春建城150年，讓更多人了解這群險被遺忘的排灣族群。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法