為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗栗三灣鄉遭倒營建廢棄物 警挖垃圾袋靠瓦斯費帳單逮人

    三灣鄉遭倒營建廢棄物，警挖垃圾袋靠瓦斯費帳單逮人。（警方提供）

    三灣鄉遭倒營建廢棄物，警挖垃圾袋靠瓦斯費帳單逮人。（警方提供）

    2025/02/27 15:32

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉近年來不時發生遭傾倒廢棄物、廢液等汙染環境案例，轄區頭份警方14日接獲民眾報案，稱有人在三灣鄉大坪林段山地傾倒廢棄物，包括馬桶、廢磚塊等營建廢棄物，警方經翻找垃圾後，找到關鍵瓦斯費帳單因此逮捕涉案40歲李男，昨日將李男函送。

    頭份警方今天表示，14日獲報後警方依規受理並通知鑑識人員到場，另通報苗栗縣政府環保局派員到場共同會勘後採證，確認為事業廢棄物，警方隨即著手調查。

    由於遭棄置廢棄物位置較為偏僻，三灣所警員徐振倫、張碩尹及替代役男劉宇晟於現場積極翻找，發現廢棄物袋中有1張今年1月瓦斯費帳單，警方隨後趕忙前往追查，發現該處為老屋翻新工地，且磚牆明顯有拆除痕跡。

    頭份警方之後閱工地旁住家監視器，發現涉案李男數袋廢棄物裝於廂型車內載走，警方持續追查發現李男行車路線經過案發地，昨日通知李男到案說明後，李男坦承因家住苗栗市，前往三灣鄉工作途中發現棄置地點並無監視器，因此才會便宜行事隨意傾倒工地拆除後的營建廢棄物。

    三灣鄉遭倒營建廢棄物，警挖垃圾袋靠瓦斯費帳單逮人。（警方提供）

    三灣鄉遭倒營建廢棄物，警挖垃圾袋靠瓦斯費帳單逮人。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播