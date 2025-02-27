苗栗三灣鄉遭倒營建廢棄物 警挖垃圾袋靠瓦斯費帳單逮人

三灣鄉遭倒營建廢棄物，警挖垃圾袋靠瓦斯費帳單逮人。（警方提供）

2025/02/27 15:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉近年來不時發生遭傾倒廢棄物、廢液等汙染環境案例，轄區頭份警方14日接獲民眾報案，稱有人在三灣鄉大坪林段山地傾倒廢棄物，包括馬桶、廢磚塊等營建廢棄物，警方經翻找垃圾後，找到關鍵瓦斯費帳單因此逮捕涉案40歲李男，昨日將李男函送。

頭份警方今天表示，14日獲報後警方依規受理並通知鑑識人員到場，另通報苗栗縣政府環保局派員到場共同會勘後採證，確認為事業廢棄物，警方隨即著手調查。

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由於遭棄置廢棄物位置較為偏僻，三灣所警員徐振倫、張碩尹及替代役男劉宇晟於現場積極翻找，發現廢棄物袋中有1張今年1月瓦斯費帳單，警方隨後趕忙前往追查，發現該處為老屋翻新工地，且磚牆明顯有拆除痕跡。

頭份警方之後閱工地旁住家監視器，發現涉案李男數袋廢棄物裝於廂型車內載走，警方持續追查發現李男行車路線經過案發地，昨日通知李男到案說明後，李男坦承因家住苗栗市，前往三灣鄉工作途中發現棄置地點並無監視器，因此才會便宜行事隨意傾倒工地拆除後的營建廢棄物。

三灣鄉遭倒營建廢棄物，警挖垃圾袋靠瓦斯費帳單逮人。（警方提供）

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