國中生看電影付破千被少給餐 威秀影城認疏失：願全額退費

有網友爆料就讀國中的小孩與朋友到台中威秀影城看電影，被員工話術加購2人套餐，晚上查閱明細時發現，除了總消費金額破千外，還多出2杯紅茶與1份爆米花，示意圖。（資料照）

2025/02/27 13:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕看電影是現代人的休閒活動之一，有家長在臉書爆料，就讀國中的小孩與朋友到台中威秀影城看電影，被員工話術加購2人套餐，晚上查閱明細時發現，除了總消費金額破千外，還多出2杯紅茶與1份爆米花，上網查詢後才知道許多人也遭到同樣對待。威秀官方今日稍早則坦承疏失，願意全額退費。

該網友在臉書社團「爆料公社二社」PO出消費明細，控訴台中大遠百威秀影城惡劣銷售行為。她說，孩子與同學上週末相偕到台中大遠百的威秀影城看電影。現場人員告知搭配套餐比較便宜，於是買了2人套餐，當下領了2份爆米花和2杯可樂後進場觀影，當晚查看發票及明細時，才發現消費內容竟然有4杯飲料和3份爆米花！（2份套餐已有2杯飲料2份爆米花，另被偷加了2杯紅茶1份爆米花）二個國中生看一場電影被收了1000多元（電影票520、餐飲568），其中餐飲偷加了300多元。

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網友指出，基於對百貨公司影城的信任，而且當下又是拿爆米花又是拿飲料，並趕著進場，所以沒有現場核算。但明明只有2個人點了2人餐（1份套餐120元），也只有領到2人份餐飲，刻意不講也沒給被偷加點的份量，竟然被收了568元（實際點餐240.被偷偷多加328），甚至比4份套餐還要貴！

網友續指，她看了google評論發現，從以前到現在許多人有過相似的遭遇，被話術誤導欺騙，甚至在不知情下被加量加價。可見不是個案，是長期以來的惡意行為！她要的不是只有退款，是希望擁有一個安心休閒的環境，而不是連去百貨公司看個電影都要擔心被電影院詐騙！提醒大家購票後要確認明細，拒絕被強制購買，或被擅加數量。已經向消保官提出申訴，希望能遏止威秀影城這種惡劣的銷售行為。

對此，威秀影城發出聲明表示，向消費者致上十二萬分的歉意，坦言這次員工接待服務過程確實有瑕疵，也確實漏給餐點。威秀指出，會盡快將此筆消費：包括電影票與套餐金額，全數退費給該消費者外，也會提供該消費者最大誠意的額外補償，希望能作為彌補消費者體驗不佳的補償，並將會對相關同仁與主管進行必要處置，並強化訓練與督導的落實。

原PO貼出消費明細與發票，控訴威秀影城2人套餐應包含2杯飲料與2份爆米花，然而事後檢視發票與明細才驚覺，帳單上竟多出2杯紅茶與1份爆米花。（圖擷取自 爆料公社）

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