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    板橋聯合獅子會捐贈奶粉與營養品 協助新北弱勢家庭老幼

    國際獅子會300B2區板橋聯合獅子會集結愛心，26日捐贈嬰幼兒奶粉及營養品，市值共約6萬5000元物資予新北市弱勢家庭。（記者陳奕劭攝）

    國際獅子會300B2區板橋聯合獅子會集結愛心，26日捐贈嬰幼兒奶粉及營養品，市值共約6萬5000元物資予新北市弱勢家庭。（記者陳奕劭攝）

    2025/02/26 12:54

    〔記者陳奕劭／新北報導〕為了協助弱勢家庭年幼嬰兒與長者，國際獅子會300B2區第五專區第九分區板橋聯合獅子會今天（26日）捐贈大量S26嬰幼兒奶粉與亞培安素，市值共約6萬5000元，並分配至需要的家戶手上，市府社會局長李美珍代表受贈，感謝板橋聯合獅子會的愛心。

    板橋聯合獅子會會長李麗雪表示，協會看見弱勢家庭的需求，透過計畫成功申請經費，捐贈嬰幼兒奶粉與亞培安素等營養品，希望補充家戶內成員營養。

    板橋聯合獅子會創會人周素滿說，「有需要的地方，就會有獅子會的身影」，獅子會長期投入公益，多次捐贈各式物資，去年2月份捐贈營養品予弱勢家庭，感謝新北市成立好日子愛心大平台，讓民間做善事輕易且便利。

    社會局長李美珍表示，社福中心服務的弱勢家庭內常有年幼嬰兒、高齡或罹病的長者，感謝板橋聯合獅子會捐贈高單價的嬰幼兒奶粉與成人營養品，攜手市府照顧弱勢家庭。弱勢家戶的需求多元化，新北市實物銀行近年物資更加多元，期待更貼近家戶所需。

    市府社會局長李美珍代表受贈，感謝板橋聯合獅子會的愛心。 （記者陳奕劭攝）

    市府社會局長李美珍代表受贈，感謝板橋聯合獅子會的愛心。 （記者陳奕劭攝）

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