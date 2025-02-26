為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣隊挺進經典賽 盧秀燕取經札幌巨蛋盼孵台中新地標「大巨蛋」

    台灣隊挺進經典賽，盧秀燕取經札幌巨蛋盼孵台中新地標「大巨蛋」。（圖：市府提供）

    台灣隊挺進經典賽，盧秀燕取經札幌巨蛋盼孵台中新地標「大巨蛋」。（圖：市府提供）

    2025/02/26 09:55

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕世界棒球經典賽資格賽昨晚台灣隊經歷生死一戰，以6比3戰勝西班牙，挺進WBC會內賽，民眾欣喜若狂，赴日參訪的台中市長盧秀燕，昨晚也在北海道的飯店內觀戰，她也參訪札幌巨蛋，盼取經日本發展巨蛋經驗，孵化台中新地標「大巨蛋」。

    台灣隊去年在世界棒球12強賽後，盧秀燕就發豪語要在興建中的台中巨蛋之外，另打造「大巨蛋」，任期還剩不到2年的她，盼完成「大巨蛋」規劃，交棒給下一任市長完成，擔任兩任市長以來日前她首度出訪日本，6天行程就排定參訪日本4顆巨蛋，昨台灣隊對決西班牙時，她跟出訪團隊也一起在北海道的飯店觀戰。

    盧秀燕昨日也參訪日本6大巨蛋之一的札幌巨蛋，由取締役事業本部長西出幸広接待，逐一參觀座位席、賽場、牛棚、球員休息室及觀景台等設備，盧秀燕說，札幌巨蛋營運已有20年歷史，興建時就設計多目標功能，室內的人工草皮及戶外的天然草皮，不僅可打棒球、踢足球，甚至可舉辦雪地賽事或冰上運動，也因此有大量機械裝置，除了擁有移動式草皮、觀眾席可90度旋轉收納外，甚至考量主客場球隊公平性，場館周邊都有遮光開闔設計，讓人充分感受到日本職人的用心與專業，非常值得台灣及台中參考學習。

    台中市政府指出，札幌巨蛋於2001年啟用，可容納約5萬3千名觀眾，為棒球、足球共用場地，透過氣壓懸浮技術設計的可移動式天然草皮足球場，能夠靈活切換場地，曾舉辦FIFA世界盃、亞洲盃、麒麟挑戰盃（國際友誼賽）、東京奧運足球項目等國際足球賽事，以及演唱會與展覽等活動，台中正在規劃大巨蛋，盼藉由此次參訪汲取相關成功經驗，讓未來籌劃場館設備更符合需求。

    台灣隊挺進經典賽，盧秀燕取經札幌巨蛋盼孵台中新地標「大巨蛋」。（圖：市府提供）

    台灣隊挺進經典賽，盧秀燕取經札幌巨蛋盼孵台中新地標「大巨蛋」。（圖：市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播