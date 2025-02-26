台灣隊挺進經典賽，盧秀燕取經札幌巨蛋盼孵台中新地標「大巨蛋」。（圖：市府提供）

2025/02/26 09:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕世界棒球經典賽資格賽昨晚台灣隊經歷生死一戰，以6比3戰勝西班牙，挺進WBC會內賽，民眾欣喜若狂，赴日參訪的台中市長盧秀燕，昨晚也在北海道的飯店內觀戰，她也參訪札幌巨蛋，盼取經日本發展巨蛋經驗，孵化台中新地標「大巨蛋」。

台灣隊去年在世界棒球12強賽後，盧秀燕就發豪語要在興建中的台中巨蛋之外，另打造「大巨蛋」，任期還剩不到2年的她，盼完成「大巨蛋」規劃，交棒給下一任市長完成，擔任兩任市長以來日前她首度出訪日本，6天行程就排定參訪日本4顆巨蛋，昨台灣隊對決西班牙時，她跟出訪團隊也一起在北海道的飯店觀戰。

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盧秀燕昨日也參訪日本6大巨蛋之一的札幌巨蛋，由取締役事業本部長西出幸広接待，逐一參觀座位席、賽場、牛棚、球員休息室及觀景台等設備，盧秀燕說，札幌巨蛋營運已有20年歷史，興建時就設計多目標功能，室內的人工草皮及戶外的天然草皮，不僅可打棒球、踢足球，甚至可舉辦雪地賽事或冰上運動，也因此有大量機械裝置，除了擁有移動式草皮、觀眾席可90度旋轉收納外，甚至考量主客場球隊公平性，場館周邊都有遮光開闔設計，讓人充分感受到日本職人的用心與專業，非常值得台灣及台中參考學習。

台中市政府指出，札幌巨蛋於2001年啟用，可容納約5萬3千名觀眾，為棒球、足球共用場地，透過氣壓懸浮技術設計的可移動式天然草皮足球場，能夠靈活切換場地，曾舉辦FIFA世界盃、亞洲盃、麒麟挑戰盃（國際友誼賽）、東京奧運足球項目等國際足球賽事，以及演唱會與展覽等活動，台中正在規劃大巨蛋，盼藉由此次參訪汲取相關成功經驗，讓未來籌劃場館設備更符合需求。

台灣隊挺進經典賽，盧秀燕取經札幌巨蛋盼孵台中新地標「大巨蛋」。（圖：市府提供）

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