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    今年澎湖觀光會很「冷」立委楊曜痛批新任澎管處長不進入狀況

    今年澎湖追風音樂節已上網公告，另一項大型活動面臨時間問題。（記者劉禹慶攝）

    今年澎湖追風音樂節已上網公告，另一項大型活動面臨時間問題。（記者劉禹慶攝）

    2025/02/26 09:49

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖旅遊去年歷經「國旅淡季」，旅遊業者哀嚎遍野，出現民宿拋售潮。立委楊曜好不容易爭取經費，加碼一場大型秋冬活動，但澎湖國家風景區管理處今年秋冬追風音樂界招標，由8月底至9月底，根本沒有時間舉辦另一場大型活動，讓楊曜痛批新任澎管處長郭振陵未進入「狀況」，今年澎湖夏天恐怕還是很「冷」。

    由於疫情限制解除，國人一窩蜂出國旅遊，導致國旅市場一片慘淡，立委楊曜去年就預判今年的澎湖旅遊不會太好，因此在交通委員會抵澎考察時，就決議加碼一場澎湖大型秋冬活動，但經費到位了，主管的澎管處卻交差了事，讓楊曜擔憂不知道澎管處推動下的國旅還有救嗎？

    楊曜痛批澎管處來了一個什麼都不知道的處長，澎湖的觀光怎麼好得起來？澎管處日前上網公告今年追風音樂節的招標案，活動日期定在8月29日到9月26日的每個星期五晚上辦理。但去年爭取到的另一場大型活動安排在什麼時候？

    由於追風音樂節演出時間，不能和花火節重疊，考量農曆鬼月與國旅衰退，並且因應10月隨時可至的東北季風，是不是8月初辦理追風音樂節，9月中啟動另一場活動比較妥當呢？

    澎管處思維還以爲8月份是澎湖的觀光旺季嗎？原本今年的澎湖旅遊就不看好，所以去年才努力爭取到經費加碼秋冬活動，也說過好幾次8月份，其實已經不再是澎湖的觀光旺季，

    澎湖的旅遊旺季越來越短，來客數越來越少，如果澎湖縣政府和澎管處不加緊努力，澎湖的遊客將會雪崩。

    立委楊曜痛批，去年底接任澎管處長的郭振陵（右）未進入狀況。（澎管處提供）

    立委楊曜痛批，去年底接任澎管處長的郭振陵（右）未進入狀況。（澎管處提供）

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