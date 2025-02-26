外出要戴口罩 台南空品亮紅燈影響至明天

南市空品不佳情形將持續影響至27日，預計28日起污染狀況可望逐步改善。 （記者蔡文居攝）

2025/02/26 09:22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今天空品不佳，全市包括新營、麻豆、善化、安南及台南等5個空品測站全亮紅燈，對所有族群不健康。南市環保局表示，因吹東風，台南處於背風面，擴散不佳，將影響空品至明日，南市府已啟動應變措施減緩，並發布空品快報提醒市民朋友減少戶外活動，並佩戴口罩。

南市環保局表示，台灣近日大環境轉吹東風，南市位於背風側，北風微弱且整體擴散條件不佳，上風處縣市及近海污染物持續移入，加上高濕度及較低的大氣邊界層，使污染物易於累積，空氣品質明顯不佳，凌晨開始台南市空品測站陸續受到影響，達對所有族群不健康的紅色警示等級。

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根據氣象預測，隨著白天氣溫逐漸回升，大氣邊界層高度也將隨之提升，污染濃度有望稍微改善。然而，鄰近海域污染物濃度仍然偏高，並伴隨早晚明顯起霧，南市空品不佳情形將持續影響至27日，預計28日起污染狀況可望逐步改善。

此外，依據能見度預報顯示，今晨起嘉義以南地區能見度皆不佳。近期適逢季節轉換，濕度較高且大氣擴散條件易於惡化，空氣品質相對容易受到影響。

環保局表示，南市府已成立空品防制指揮中心，啟動跨局處聯合應變作業，並提醒市民朋友，在空品不佳期間應減少戶外活動，外出時務必佩戴口罩，維護自身健康。

因應空品不佳，南市府啟動跨局處聯合應變，包括洗掃街減少揚塵、查加查稽空污等作業。（圖由南市環保局提供）

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