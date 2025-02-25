古寧頭戰役第一擊爆發點 金門盼打造嚨口二營區成觀光新亮點

金門嚨口二營區內的整建紀要碑刻於民國59年6月的文字斑斑可考。（記者吳正庭攝）

2025/02/25 22:47

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，曾經是1949年古寧頭戰役國軍與共軍第一接戰點的現場「嚨口二營區」，經過縣府與縣議員董森堡等實勘達成共識，將朝保存與活化方向努力，期許未來打造成為軍事文化觀光的新亮點。

董森堡日前於縣議會建議縣府將「嚨口二營區」保存活化，獲縣長陳福海支持並前往踏勘；文化局表示，針對海岸地景的部分，陳福海會勘後已責成相關部門，將古寧頭海岸北邊一直沿著海岸線到嚨口營區的海邊，未來朝「文化景觀」的方向來思考。

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縣府參議陳金增、文化局長陳榮昌、林務所長鄭向廷24日與董森堡再次前往嚨口二營區踏勘，並實地走方長達390公尺的地下戰鬥坑道，再次確定縣府朝軍事遺跡保存與活化案推進。

曾探索金門超過100座碉堡的董森堡，平日即十分關注金門軍事史蹟的起落，他說，根據訪查，嚨口是當年共軍攻打金門的第一個登陸點，也是古寧頭戰役的爆發點，嚨口二營區全部地下化，在當時是重要防禦工事之一，完全是為因應登陸作戰而打造的一座營區，極有歷史意義與戰略價值。

縣府指出，希望未來能規畫嚨口二營區作為一處結合歷史教育、軍事觀光與生態休閒的多元場域，不僅讓金門的戰地歷史廣為人知，具備吸引遊客深度體驗金門的文化魅力，更希望透過這項計畫，活化珍貴的戰地遺產，促進地方觀光與經濟，讓歷史價值得以傳承與延續。

金門縣政府參議陳金增（左二）、文化局長陳榮昌（左一）、林務所長鄭向廷（左五）等人，與縣議員董森堡（左三）前往嚨口二營區踏勘。（記者吳正庭攝）

縣府參議陳金增（右二）、文化局長陳榮昌（右一）等人魚貫走進「地下化」的戰鬥坑道。（記者吳正庭攝）

金門嚨口二營區地下化的坑道，有的內部掉進石板、落石，縣府人員確定安全無虞後穿越障礙踏勘。（記者吳正庭攝）

金門縣政府團隊前往嚨口二營區的碉堡、坑道進行會勘。（記者吳正庭攝）

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