林口3大重要交通建設進度曝 侯友宜：解決問題後可再成長一波

林口區長廖武輝進行區政簡報。（記者董冠怡攝）

2025/02/25 20:13

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市林口區行動治理座談今天在區公所登場，區長廖武輝表示，地方相當關心的重大交通建設，包含A3計畫道路新闢工程、105市道改善蜿蜒路段新闢道路（銜接林口、八里）、國道1號林口交流道改善等；市長侯友宜指出，林口的交通問題常常被拿來討論，如果解決，發展可再成長一波，他很重視，也有去看相關基礎建設，整體進度並未落後，會持續督促。

侯友宜說，林口發展快速，人口數從10多年前的7萬人，成長至如今的13萬人，年齡相對年輕（平均不到40歲），教育議題備受重視，其他尚未開發的地方，任內會請市府團隊著手規劃。

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市府工務局提到，A3計畫道路是105市道的先期工程，總經費12.5億元，全長2.13公里，起訖點為林口高爾夫球場北側、文化北路及中華路岔路口，目前進度37.2%、2026年1月完工，完工後將提供雙向4車道、2.2公尺寬人行空間，紓解原道路狹窄衍生的安全問題。

工務局提及，A3計畫道路再往北即105市道後續路段，第2期工程105市道改善蜿蜒路段新闢道路，總經費約68.3億元，全長2.46公里，規劃雙向4車道的高架橋，包含2處環道設計，計畫今年底工程決標、2030年完工，緩解陡坡與連續髮夾彎的問題。

市府交通局說明，國道1號林口交流道改善工程，總經費37.2億元，截至今年1月底，預定進度20.06%、實際完成20.43%，目前辦理南出匝道車行箱涵頂版鋼筋綁紮作業中，預計2027年1月完工，將函請交通部高速公路局於維持施工品質與安全前提下，儘量提早於2026年底完工。

有里長建議105市道（A3計畫道路）延伸銜接五楊高架橋，並於文化北路、仁愛路口設置匝道出入口，交通局回應，受限地形、跨越機捷淨高等平縱面規範限制，以及缺乏都市計畫道路可供105市道延伸落墩，因此五楊高架新增林口交流道工程可行性尚待研商，持續檢討區域交通改善。簡任技正吳政諺補充，已將此案列入溪北運輸模型校估及改善規劃研究案研議可行性，預定今年7月會有初步研析內容。

廖武輝說，除了交通改善建設，林口產業聚落包括三井一、二期，還有人工智慧（AI）園區，吸引艾斯摩爾等高科技、綠能、文創等多元產業進駐；李科永紀念圖書館已啟用，受到大小朋友歡迎；國家檔案館9月試營運、11月正式開館；南勢國中校舍工程進行中，114學年度開始招生；區內39座特色公園，部分老舊設施逐步修繕，東明、隆林、文林、婦幼及大崙公園持續改造。

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