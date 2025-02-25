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    雄中學測成績亮眼 11人4科滿級分

    今年大學學測高雄中學有11人4科滿級分，表現亮眼。（記者許麗娟攝）

    今年大學學測高雄中學有11人4科滿級分，表現亮眼。（記者許麗娟攝）

    2025/02/25 17:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕114年大學學測成績今（25）日出爐，高雄中學學生今年仍表現亮眼，自然組國、英、數A、自然科滿級分60分9人，57級分以上55人；社會組國、英、數A/B、社會科滿級分60分人數2人，57級分以上20人；總計4科60級分總人數達11人。

    雄中今年學測各科滿級分方面，國文滿級分32人，頂標以上佔全校人數34.23%；英文滿級分114人，頂標以上佔全校人數50.18%；數學A滿級分68人，頂標以上佔全校人數47.26%；數學B滿級分37人，頂標以上佔全校人數35.49%；社會滿級分39人，頂標以上佔全校人數41.58%；自然滿級分101人，頂標以上佔全校人數56.65%。

    雄中表示，大學院校「特殊選才」及「保送推薦」升學管道方面，已確定上榜的部分計有台大資訊工程系2人、台大化學系2人。

    此外，今年雄中學生參加全國科展獲得團體總成績高中職組第2名，台灣國際科展榮獲數學科一等獎，並將代表參加美國國際科技展覽會，物理天文學科二等獎將代表參加巴塞隆納科學展覽會。

    在全國學科能力競賽上，也獲得數學、化學和資訊三科一等獎，2024 TYPT 台灣青年英文物理辯論賽榮獲兩面金牌，並拿下總冠軍。全國音樂比賽拿下4面團體優及5面團體優等，個人獎更是不勝枚舉，體育方面，無論是羽球、桌球和田徑在全國各項運動競賽均有輝煌戰績，並經常代表國家出賽為國爭光。

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