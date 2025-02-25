全國首例！雲林崙背東興國小列空維區 未定檢汽車7月起禁入

崙背鄉東興國小周邊道路7月起設空氣品質維護區，縣府更率先將汽油汽車納為列管對象。（記者李文德攝）

2025/02/25 17:10

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣為改善空氣品質，2022年起推動空氣品質維護區，藉科技執法舉發開罰上千件違規車輛。今年7月起，縣府將把崙背東興國小周邊道路設為空維區，更率全國之先，將汽油車納管，未定檢車輛若違規進入該區，將依法裁處。

雲林縣環保局目前已將斗六公誠國小、石榴國中小、虎尾若瑟醫院列為空氣品質維護區，禁止未定檢機車進入；雲林離島式產業園區，雲林產業園區2處空氣品質維護區則是管制柴油車。

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環保局長張喬維表示，空品維護區設有車牌辨識及微感器進行科技執法舉發違規進場車輛，並監測空氣品質管制前後變化趨勢，如公誠國小、石榴國中小學、若瑟醫院3處已揪出逾1萬輛未定檢機車，經通知後仍未改善1156輛，依法告發處分每輛500元。

張喬維表示，今年空品維護區6月將增麥寮港，7月增崙背鄉東興國小，屆時共有7處管制區。此外東興國小將首度納入管制汽油汽車，是率全國之先。

環保局空噪科長吳其臻表示，東興國小為於縣道156線旁，是國道一號、台一線及斗六、虎尾往返崙背鄉、麥寮鄉工業區等地的重要聯絡道路，且此段道路的車流量龐大，分析車流量超過6成是汽油車，因此納入管制對象。此管制區劃設東興國小四周圍道路做為管制範圍，約46100平方公尺。

張喬維指出，去年學校與醫院空維區機車進場未定檢率由15.％降至6.4％，平均改善57.3％，顯示透過劃設空維區進行車輛管制，確實可有效改善排氣污染，提升周遭空氣品質。

環保局呼籲，出廠滿5年以上燃油機車，應每年定期檢驗1次；出廠滿8年以上汽油車，應每2年定檢1次。校園空品維護區管制時段為週一至五上午7點至下午5點3分，醫院及產業園區則為全時段管制，更多空維區相關管制規定，可至雲林縣機車定檢與污染管制資訊網查看。

崙背鄉東興國小周邊道路7月起設空氣品質維護區，縣府更率先將汽油汽車納為列管對象。（圖由雲林縣府提供）（記者李文德攝）

崙背鄉東興國小周邊道路7月起設空氣品質維護區，縣府更率先將汽油汽車納為列管對象。（記者李文德攝）

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